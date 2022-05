Überraschende Niederlage: Midyatli verliert Wahlkreis Kiel-Ost Stand: 09.05.2022 01:29 Uhr SPD-Siege im Wahlkreis Kiel-Ost waren lange an der Tagesordnung. Doch bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein hat die SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli eine Niederlage erlitten.

Im Wahlkreis Kiel-Ost hat sich die bisher in Schleswig-Holstein weniger bekannte Seyran Papo (CDU) ein Direktmandat gesichert. "Die Zukunft des Stadtteils stelle ich mir frei von Drogen und voll von Perspektiven vor", so die 34-Jährige im NDR Kandidat:innen-Check. Papo holte in ihrem Wahlkreis 29,4 Prozent. Midyatli lag mit 26,2 Prozent der Stimmen hinter ihr. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren waren es noch 14,2 Punkte mehr gewesen für die heutige SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende.

Midyatli unterliegt im einst sicheren SPD-Wahlkreis

Eine herbe Niederlage für Midyatli, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD ist, denn der Wahlkreis galt über lange Zeit als sichere Bank für die schleswig-holsteinische SPD, die 2022 mehr als elf Prozent verloren hat. "Ich hätte mir gewünscht, dass der Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, sich innerparteilich vorzustellen", so Ralf Stegner, langjähriger SPD-Fraktionschef in Schleswig-Holstein: "Wir sind zum ersten Mal seit 40 Jahren unter dem Bundestrend mit der SPD - das gab's noch nie." Auch in Kiel-Nord und Kiel-West hat die SPD ihre Direktmandate verloren - jeweils an die Grünen.

