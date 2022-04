Neuer Termin für TV-Triell zwischen Günther, Losse-Müller und Heinold Stand: 29.04.2022 16:07 Uhr Das TV-Triell der Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen zur Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein wird am kommenden Mittwoch (4. Mai) nachgeholt.

Der Schlagabtausch zwischen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) sollte eigentlich am vergangenen Dienstag stattfinden. Doch Daniel Günther sagte seine Teilnahme am geplanten Wahl-Triell im NDR Fernsehen krankheitsbedingt ab. Am Montag war bekannt geworden, dass sich der Regierungschef mit dem Coronavirus infiziert hat.

Landtag statt Norwegenkai

Das Aufeinandertreffen wird jetzt am 4. Mai ab 21 Uhr nachgeholt. NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Landespolitikchefin des NDR in Kiel, moderieren "NDR Info Wahl: Das Triell" aus dem Landtag in Kiel. Ursprünglich sollte die Live-Sendung im Norwegenkai stattfinden.

Losse-Müller und Heinold warben für neuen Termin

Die Herausforderer des Ministerpräsidenten wünschten ihm nach der krankheitsbedingten Absage gute Besserung und sprachen sich dabei auch für einen Nachholtermin aus. Monika Heinold wünschte sich einen zeitnahen neuen Termin: "Gerade in diesen Zeiten müssen wir über Inhalte sprechen, müssen deutlich machen, wo die Unterschiede sind und deshalb hoffe ich, dass wir diese Auseinandersetzung in einem Triell möglichst bald führen." Auch SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller betonte die Wichtigkeit des Triells: "Die Menschen wollen sich eine Meinung bilden und deswegen ist das das Forum dafür. Deswegen sollte es wiederholt werden und da freuen wir uns drauf."

