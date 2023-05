Stand: 03.05.2023 07:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Immer mehr Betrug an Kryptobörsen

Betrügereien mit Kryptowährungen sind in Schleswig-Holstein auf dem Vormarsch. Die Zahl der Fälle ist innerhalb der vergangenen eineinhalb Jahre von 200 auf 700 gestiegen. Das meldet die Abteilung, die für die Bekämpfung von Cyberkriminalität zuständig ist. Immer dann, wenn an Kryptobörsen große Gewinne versprochen werden, sei Vorsicht geboten, warnen die Ermittler. Oft handelt es sich um Fake-Plattformen. Wer digitales Geld investiert, sieht es nach Angaben der Ermittler in den meisten Fällen nicht wieder. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 06:00 Uhr

Landesregierung will Stadtwerke bei Wärmewende unterstützen

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein will die sogenannte Wärmewende voranbringen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte den Stadtwerken bei einem Spitzentreffen finanzielle Unterstützung zu - in Form einer zwei Milliarden Euro schweren Bürgschaft. Bei dem Ziel, erstes klimaneutrales Industrieland zu werden, spielt laut Günther der Aus- und Neubau kommunaler Wärmenetze eine zentrale Rolle. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 06:00 Uhr

Meteoritenfund von Elmshorn lockt Sammler an

Der Meteoriteneinschlag in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zieht auch Sammler und Fans aus dem Ausland an. Schon mit kleinsten Meteoritensplittern werde gehandelt, sagen Experten. Menschen würden zum Beispiel aus Polen und Tschechien nach Elmshorn kommen. Bisher wurden mehr als ein Dutzend Meteoritenteile auf mehreren Privatgrundstücken im Norden der Stadt gefunden. Das größte Stück bringt 3,5 Kilogramm auf die Waage - das gab es noch nie in Schleswig-Holstein. Meteoritenexperte Dieter Heinlein spricht von einer Sensation. Sämtliche Einzelteile werden zurzeit in einem Labor in Dresden untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 06:00 Uhr

Feuer in Trittau: Mann verbrennt sich an Kissen

Kleines Feuer mit großen Auswirkungen in Trittau im Kreis Stormarn: Laut Feuerwehr wollte der Bewohner eines Hauses in der Kieler Straße am Dienstagabend ein brennendes Kissen alleine löschen. Dabei verbrannte er sich am Arm und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Im Haus selbst gab es keine größeren Schäden. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 06:00 Uhr

Drei Jahre Haft für Mann aus Flensburg

Wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 500.000 Euro hat das Landgericht Kiel einen Flensburger zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 54-Jährige war laut Urteil als Hintermann am Schmuggel von drei Millionen Zigaretten beteiligt. Der Schmuggel war 2018 bei einer Kontrolle durch schwedische Grenzbeamte aufgeflogen. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den 54-Jährigen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren beantragt. Der Verteidiger forderte Freispruch. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 06:30 Uhr

Handball: THW Kiel muss zu den Rhein-Neckar Löwen

Im Kampf um die Handballmeisterschaft muss der THW Kiel heute auswärts punkten. Die Kieler sind zu Gast bei den Rhein-Neckar Löwen. Die Mannheimer haben 2019 zum bislang letzten Mal zu Hause gegen Kiel gewonnen, dafür aber im Pokal jüngst Flensburg und Magdeburg besiegt und damit den Titel geholt. Spielbeginn ist um 19.05 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute ist es an der Ostsee länger heiter, an der Nordsee länger wolkig. In den übrigen Regionen gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Zum Abend verziehen sich die meisten Wolken. Die Temperaturen steigen auf zehn Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und 14 Grad in Bad Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 06:00 Uhr

