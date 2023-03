Stand: 21.03.2023 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Viele Ausbildungsplätze in SH können nicht besetzt werden

15.700 freie Ausbildungsstellen gibt es in Schleswig-Holstein laut der Agentur für Arbeit. Viele können voraussichtlich nicht besetzt werden, denn statistisch gesehen kommen auf 100 offene Plätze aktuell nur 51 Bewerberinnen und Bewerber. Besonders viele offene Stellen melden Handel und Handwerk und die Bereiche Logistik und Gastgewerbe. Bewerberinnen und Bewerber können sich den Betrieb fast aussuchen, sagt der Handelsverband Schleswig-Holstein. Als Grund sehen verschiedene Wirtschafschaftsverbände den demografischen Wandel. Um für Auszubildende attraktiv zu sein, bieten Unternehmen zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle, finanzielle Anreize oder auch Möglichkeiten der Mitbestimmung im Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 07:00 Uhr

Warnstreik an kommunalen Kliniken

Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken für heute zu einem ganztägigen Warnstreik in acht Bundesländern aufgerufen. In Schleswig-Holstein betrifft das laut Gewerkschaft rund 2.000 Ärztinnen und Ärzte an etwa 20 Einrichtungen. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers beteiligen sich unter anderem die Regio-Kliniken, das Westküstenklinikum in Heide, die Ameos Kliniken mit Standorten unter anderem in Eutin und auf Fehmarn sowie das Städtische Krankenhaus Kiel. Die Notfallversorgung ist laut Gewerkschaft sichergestellt. Der Marburger Bund fordert für die Ärztinnen und Ärzte einen Inflationsausgleich und eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent im Monat. Die Arbeitgeber kritisieren die Streiks. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 07:00 Uhr

Pinneberg offenbar Favorit für neues Zentralklinikum

Das neue Zentralklinikum im Kreis Pinneberg soll offenbar in der Stadt Pinneberg entstehen. Das haben zwei Quellen aus Politikerkreisen NDR Schleswig-Holstein am Montag bestätigt. Damit würde Elmshorn, das sich ebenfalls als Standort beworben hat, sein Krankenhaus verlieren. Die Regio-Kliniken bevorzugen als Fläche offenbar den Ossenpadd in Pinneberg, eine 15 Hektar große Gewerbefläche im Norden der Stadt. Der Konzern wollte die Entscheidung weder bestätigen noch dementieren. Auch die Bürgermeister beider Städte wollen erst die offizielle Bekanntmachung abwarten. Am Mittwoch kommt zunächst der Hauptausschuss des Kreistages zusammen. Der Zentralbau soll 500 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 06:00 Uhr

100 Millionen Euro für Reparaturdock in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll ein neues Dock gebaut werden, in dem die Schleusentore des Nord-Ostsee-Kanals repariert werden können. Rund 100 Millionen Euro soll das Ganze kosten. Der Auftrag wurde laut zuständiger Behörde an eine Bietergemeinschaft erteilt. Das Dock ist für die Schleusenanlagen in Kiel und in Brunsbüttel gedacht. Defekte Schleusentore sollen in Zukunft schwimmend nach Brunsbüttel transportiert werden können. Nach Angaben des Wasserstraßen-Neubauamts in Magdeburg sollen die Bauarbeiten Ende Mai beginnen und Ende 2026 abgeschlossen sein. In den vergangenen Jahren waren mehrmals Schleusentore des NOK beschädigt worden, was zu wochenlangen Problemen für die Schifffahrt auf dem Kanal führte. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 06:00 Uhr

Fußball: Reese, Ebsen und Pfeiffer sind Schleswig-Holsteins Beste

In die Endauswahl des Fußballers des Jahres hatten es gleich drei Spieler von Holstein Kiel geschafft. Das vereinsinterne Duell gewann Fabian Reese vor Hauke Wahl und Steven Skrzybski. Die beste Fußballerin Schleswig-Holsteins spielt nicht bei Henstedt-Ulzburg oder Holstein Kiel in der Regionalliga, sondern eine Klasse tiefer in der Oberliga. Nicole Ebsen vom SV Frisia Risum-Lindholm gewann die Wahl vor Indra Hahn vom SV Henstedt-Ulzburg und Samanta Carone von Holstein Kiel. Auch der Trainer des Jahres 2022 steht in der vierten Liga an der Seitenlinie. Lukas Pfeiffer vom VfB Lübeck belegte Platz eins vor Marcel Rapp und Sebastian Gunkel von Holstein Kiel. Rapp trainiert die erste Mannschaft der Störche in der Zweiten Liga und Gunkel coacht die U23 in der Regionalliga. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 06:00 Uhr

Weitere Gemeinden auf Sylt prüfen Beherbergungskonzept

In der vergangenen Woche hat die Gemeinde Sylt einstimmig das Beherbergungskonzept beschlossen. Damit können dort keine neuen Ferienunterkünfte mehr gebaut werden. Nun wollen die vier anderen Gemeinden auf der Insel - List, Kampen, Wenningstedt-Braderup und Hörnum - prüfen, ob sie das Konzept ebenfalls anwenden können. Dafür haben sie zum Teil Unterstützung beim Kreis angefordert. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 05:30 Uhr

Wetter: Dicht bewölkt bei bis zu 12 Grad

Am Vormittag ist es überwiegend bedeckt, zeitweise mit Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad in Flensburg und 12 Grad in Raum Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2023 06:00 Uhr

