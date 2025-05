Stand: 09.05.2025 14:54 Uhr Großbrand: In Burg brennen Zirkus- und Wohnwagen

Auf einem Gelände in Burg (Kreis Dithmarschen) mit alten Containern, Zirkus- und Wohnwagen ist am Freitag ein Großbrand ausgebrochen. Um 13 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr der Notruf ein, dass ein Bauwagen brennt. Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet, so die Leitstelle. Auf dem Gelände, das von Sinti und Roma genutzt wird, befinden sich auch alte Reifen und sonstiger Schrott. Die Situation sei unübersichtlich. Derzeit sind etwa 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Den Menschen im Umkreis wird geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Kreis Dithmarschen