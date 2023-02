Stand: 17.02.2023 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Traditionsmeierei vor dem Aus gerettet

Hohe Spendenbereitschaft und neue Mitglieder bewahren die Traditionsmeierei Horst vor dem Aus. Die kleine Meierei im Kreis Steinburg stand wegen gestiegener Preise bei Energie, Logistik und Verpackungen kurz vor der Pleite. Mitarbeitende mussten entlassen und ein Teil der Produktion eingestellt werden. Um die Liquidität zu sichern, brauchte die Meierei kurzfristig 300.000 Euro. Innerhalb von gut zwei Wochen kamen mehr als 430.000 Euro zusammen - durch Spenden, Darlehen und vor allem neue Genossenschaftsmitglieder. Die Zahl der Landwirte und Verbraucher, die den Betrieb unterstützen, ist von rund 370 auf fast 680 gestiegen. NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:00 Uhr

Gespräche zur möglichen Imland-Übernahme

In das Insolvenzverfahren um die Imland-Klinik im Kreis Rendsburg-Eckernförde kommt Bewegung: Am Donnerstag führte die Klinik mit drei Interessenten Gespräche, außerdem war Imland auch Thema im Sozialausschuss des Landtags. Ein Bewerber ist das Städtische Krankenhaus Kiel. Klinik-Chef Roland Ventzke sieht den Imland-Standort in Rendsburg als gute Ergänzung zum Krankenhaus in Kiel. Für den Standort Eckernförde sehen die Kieler Pläne keine Notfallversorgung oder Geburtshilfe vor. Angedacht sind unter anderem nur noch Innere Medizin und Altersmedizin. In Kiel sollen keine Leistungen gestrichen werden, meinte Ventzke. Im Ausschuss lobten SPD und FDP die Vorschläge, CDU und Grüne hielten sich zunächst eher bedeckt. Anfang April soll klar sein, wie es mit der Übernahme der Imland-Kliniken weitergeht. Die beiden anderen Interessenten sind bislang nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 07:00 Uhr

Diako Flensburg sichert Erhalt der Gynäkologie zu

Die Geschäftsleitung des insolventen Flensburger Diako-Krankenhauses hat im Sozialausschuss des Landtags den Erhalt sämtlicher Bereiche zugesichert. Insbesondere solle auch die Frauenklinik mit dem gesamten Leistungsspektrum fortbestehen, sicherte der Generalbevollmächtigte Christian Eckert zu. Die Gynäkologie war vorher in einer Dienstvereinbarung infrage gestellt worden. Geburten in der höchsten Versorgungsstufe werde es weiter in Flensburg geben. Es gebe aber Personalprobleme, räumte Eckert ein. Vorübergehend werde deshalb die gynäkologische Ambulanz eingeschränkt. Privatsprechstunden und auch die Bettenzahl werden reduziert. Im Sommer sollen Fachkräfte aus der Elternzeit zurückkehren, so dass sich die Lage in der Frauenklinik entspannen werde. Nicht aufklären konnte der Ausschuss, warum in der Dienstvereinbarung ein deutlicher Abbau in der Gynäkologie skizziert wurde. Die Leitung will nun nach eigenen Angaben den vom Gläubigerausschuss akzeptierten Insolvenzplan dem Amtsgericht anzeigen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 06:00 Uhr

Warnstreik legt Flughafen in Hamburg lahm

Am Hamburger Flughafen fallen wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Freitag bis um 22 Uhr alle Abflüge und alle Ankünfte aus. "Es finden definitiv keine Starts und Landungen statt", sagte eine Airport-Sprecherin am Donnerstag. Fluggäste werden gebeten, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen und Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen. Mit den Warnstreiks wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt - mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 06:00 Uhr

Flüchtlingsgipfel: Kein weiteres Geld vom Bund

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte für Donnerstag zu einem Flüchtlingsgipfel geladen. Neben Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Länder waren auch die kommunalen Spitzenverbände dabei. Ein Fazit: Bei der Unterbringung von Geflüchteten sollen alle künftig stärker zusammenarbeiten. Außerdem will der Bund mehr Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen. Mehr Geld gibt es aus Berlin aber nicht. Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager (CDU), zeigt sich enttäuscht, denn das hatte er zuvor explizit gefordert. Laut Ulf Kämpfer (SPD), stellvertretender Präsident des deutschen Städtetages und Kiels Oberbürgermeister, wartet der Bund zu lange ab: Viele Städte müssten nun in finanzielle Vorleistung gehen. Unter anderem das kritisierte auch Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne): Dies funktioniere auf Dauer nicht, bis Ostern müsse der Bund liefern. Der Geschäftsführer des Landesflüchtlingsrates, Martin Link, hat Verständnis dafür, dass zunächst kein weiteres Geld aus Berlin fließt: Erst einmal müssten die Kommunen einen Plan dazu liefern, wie sie sinnstiftend weiteres Geld für Geflüchtete einsetzen würden. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 06:00 Uhr

THW Kiel verliert in der Champions-League Vorrunde

In der Handball Champions-League hat der THW Kiel nach zuvor drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert. Die "Zebras" verloren am Donnerstagabend beim ungarischen Meister Pick Szeged mit 33:36. Kurz nach der Pause hatten die Kieler einen Vier-Tore-Vorsprung verspielt, für Patrick Wiencek die entscheidende Phase im Spiel. Die Kieler verpassten es damit, nach Punkten mit dem Tabellendritten HBC Nantes gleichzuziehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 06:00 Uhr

