Demo für Kita-Neubau und mehr Fachkräfte in Bad Oldesloe

Rund 18.000 Kitaplätze werden dieses Jahr in Schleswig-Holstein fehlen - heißt es in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. Gegen diesen Mangel wollen am Sonnabendvormittag in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn Erzieher, Eltern und Kita-Vertreter demonstrieren. Bei der Kundgebung erwarten die Organisatoren nach eigenen Angaben bis zu 300 Teilnehmer. Die Stadt Bad Oldesloe, so ihre Kritik, könne den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz seit Längerem nicht mehr gewährleisten. Es gebe zu wenige Fachkräfte und Betreuungsplätze. Die Initiatoren der Demonstration fordern, dass die Stadt mehr dafür tut, um neue Auszubildende zu gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2023 10:00 Uhr

Holstein Kiel zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern

Am Sonnabend ab 13 Uhr ist Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Die Kieler wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen und an die gute Leistung aus dem vergangenen Heimspiel gegen Greuther Fürth anknüpfen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2023 09:00 Uhr

Nord-SPD trifft sich zum Parteitag mit Vorstandswahlen in Husum

Die schleswig-holsteinische SPD kommt am Sonnabend und Sonntag zum Parteitag in Husum zusammen. Im Messe- und Kongresszentrum stehen am ersten Tag des Treffens Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Serpil Midyatli stellt sich als Vorsitzende zur Wiederwahl. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2023 08:00 Uhr

Stadt Kiel: Erst Donnerstag über Entlassung von Ibrahim A. informiert

Die Stadt Kiel ist nach eigenen Angaben erst an diesem Donnerstag offiziell über die Entlassung von Ibrahim A. aus der Untersuchungshaft in Hamburg informiert worden. Das Landgericht Hamburg habe die Ausländerbehörde per E-Mail und per Fax über die Aufhebung des Haftbefehls und die Entlassung des mutmaßlichen Täters von Brokstedt informiert. Vorher habe es keine aktenkundige Information über die Haftentlassung gegeben, sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner der dpa. Auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist die Untersuchungshaft Thema. Dort fragt man sich, warum es aus Hamburg darüber keinen Hinweis gab. Wäre das passiert, hätte man ihn im Gefängnis befragen und den Schutzstatus möglicherweise entziehen können, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2023 08:00 Uhr

Metallteil reißt Tank von Lastwagen auf Autobahn 1 auf

Ein Metallteil auf der Autobahn 1 (Lübeck-Hamburg) hat den Tank eines Lastwagens aufgerissen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag in Fahrtrichtung Norden bei Barsbüttel (Kreis Stormarn). Die rechte Spur und die Abbiegespur wurden für die notwendigen Reinigungsarbeiten mehr als zwei Stunden lang gesperrt. Das Metallteil hatte laut Polizei auf der Fahrtrichtung Süden zwischen Stapelfeld und Barsbüttel bereits Autos beschädigt, bevor es auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Am Sonnabend wechselt sich Bewölkung mit freundlichen Sonnenschein ab. Die HöchstwerteIn der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung zu und nahe der Nordsee muss mit Regen, in der Mitte auch mit Schnee gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.02.2023 08:00 Uhr

