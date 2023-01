Stand: 21.01.2023 12:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zehn Verletzte bei Feuer in Flensburg

Am Sonnabendvormittag ist auf dem Gelände der Stadtwerke Flenbsurg laut Berufsfeuerwehr ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand bereits aus. Zehn Mitarbeiter einer Abrissfirma, die dort ein altes Kesselhaus abbauen, atmeten zu viel Rauch ein. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 12:00 Uhr

Postzusteller streiken auch in SH

Wer auf einen Brief oder ein Paket wartet, muss heute mit erheblichen Einschränkungen bei der Deutschen Post rechnen. Die Gewerkschaft verdi hat die Zusteller zu einem Warnstreik aufgerufen. "Der Druck ist unglaublich hoch. Die Kolleginnen und Kollegen folgen uns mit großer Freude, weil sie sagen, sie wollen ein Zeichen setzen", so Lars-Uwe Rieck von verdi. Am Freitag hatten bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Brief- und Paketzentren die Arbeit vorübergehend niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert im Tarifstreit 15 Prozent mehr Gehalt. Die Post lehnt das als unrealistisch ab. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 10:00 Uhr

Gastronomie in SH erwartet ein gutes Jahr

Trotz gestiegener Energie- und Lebensmittelkosten könnte es für die Gastronomie in Schleswig-Holstein ein gutes Jahr werden. Laut Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sind in den Restaurants schon jetzt zahlreiche Feierlichkeiten angemeldet worden. Einige Gaststätten hätten für dieses Jahr bereits 50 bis 70 Hochzeiten in den Reservierungsbüchern stehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 10:00 Uhr

Marien-Krankenhaus Lübeck: Demonstration für Standorterhalt

Das Marien-Krankenhaus in Lübeck wird vom UKSH übernommen - und soll auch auf dessen Gelände umziehen. Doch gegen diese Pläne regt sich weiter Widerstand. SPD und Grüne in Lübeck haben für Sonnabend zu einer Demonstration aufgerufen. Sie fordern, das Marien-Krankenhaus soll trotz UKSH-Übernahme in der Altstadt erhalten bleiben. Geplant ist ein Protestzug durch die Innenstadt - er beginnt um 12 Uhr vor dem Marien-Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 10:00 Uhr

Lösung für Schlick-Streit in Sicht

Für den Streit um den Schlick aus der Elbe zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein könnte es bald eine Lösung geben. Vertreter beider Länder zeigten sich am Freitagabend im Hamburger Rathaus zuversichtlich, dass kein Schlick vor der Vogelschutzinsel Scharhörn verklappt werden muss. Schleswig-Holsteins Umweltstaatssekretärin Katja Günther (Grüne) erklärte, dass vor Helgoland wohl bald mehr Schlick verklappt werden könnte als bisher. Das reicht zwar für die Mengen, die Hamburg loswerden muss, nicht aus, könnte aber einen Spielraum schaffen, bis neue Lösungen gefunden worden sind. Dafür brauchen aber beide Bundesländer die Bundesregierung. Sie wollen den Druck für schnelle Genehmigungsverfahren erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 09:00 Uhr

SSW-Jahresempfang steht ganz im Zeichen der Kommunalwahlen

Für den SSW ist das vergangene Jahr ein Besonderes gewesen: Mit Stefan Seidler zog zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder ein Abgeordneter in den Deutschen Bundestag ein. In diesem Jahr feiert die nordische Minderheitenpartei ihr 75-Jähriges Bestehen. Beim Jahresempfang in Schleswig im Kreis Schleswig-Flensburg am Freitagabend gab es aber nur ein Thema: Die Kommunalwahlen im Mai. Zielrichtung ist laut Landesvorsitzendem Christian Dirschauer die Mandate in Südschleswig auszubauen. Kernthema sei dabei neben der Regionalität die Gleichstellung der dänischen und friesischen Minderheit. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 09:00 Uhr

Land setzt Abwasserdichtigkeitsprüfung vorerst aus

Ungewissheit für die rund 1,3 Millionen Hausbesitzer in Schleswig-Holstein: Das Land hat die Pflicht zur so genannten Abwasserdichtigkeitsprüfung vorerst ausgesetzt. Eigentlich sollten alle Hausanschlüsse bis Ende 2025 von Fachfirmen überprüft werden - doch wie sinnvoll diese Untersuchung ist, darüber streiten sich Fachleute. Die untere Naturschutzbehörde geht zum Beispiel davon aus, dass die Schäden, die durch defekte Rohre und im Erdreich versickertes Abwasser entstehen können, zu vernachlässigen sind. Auch der Eigentümerverband Haus und Grund ist skeptisch. Private Hausbesitzer haben laut Verbandssprecher Blažek auch ohne Kontrollpflicht ein Interesse daran, ihre Abwasserleitungen in Ordnung zu halten. Umweltminister Goldschmidt sieht jedoch das Grundwasser und damit die Trinkwasserversorgung in Schleswig-Holstein gefährdet. Wann die Pflicht zur Abwasserdichtigkeitsprüfung wieder in Kraft tritt, ist jedoch noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2023 08:00 Uhr

Wetter: Nach Nebel vielerorts Sonne

Nach gebietsweise Nebel am Sonnabendvormittag, wird es im Laufe des Tages vielerorts freundlich. Die Temperaturen liegen bei zwei bis vier Grad. An den Küsten weht ein schwacher bis mäßiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:00 Uhr

