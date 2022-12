Stand: 01.12.2022 08:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wieder Ausfälle bei der AKN

Nach Unternehmensangaben sind am Donnerstagvormittag zahlreiche Verbindungen auf allen drei Linien gestrichen worden. Als Grund nennt die AKN Personalengpässe. Bereits am Mittwoch und in den vergangenen Wochen gab es solche Probleme. Fahrgäste sollen sich vor der Fahrt online oder bei der telefonischen Auskunft informieren, ob ihr Zug fährt, oder sie in einen Ersatzbus umsteigen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Welt-Aids-Tag: SH hat geringste Quote in Westdeutschland

Wie die Krankenkasse Barmer mitteilte, hat Schleswig-Holstein die geringste Quote an HIV-Infizierten in den westdeutschen Bundesländern. Von 10.000 Menschen haben sich etwa sieben mit HIV angesteckt. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein laut Justizministerium etwa 1.980 Menschen mit HIV-Infektion. Nur in den ostdeutschen Bundesländern ist die Quote an HIV-Infizierten noch niedriger als in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:00 Uhr

Brandserie in Lübeck-Travemünde

In Lübeck-Travemünde sind laut Polizei heute früh acht Fahrzeuge und ein Carport in Flammen aufgegangen. Unter den Fahrzeugen waren demnach vier Autos sowie je zwei Motorräder und Anhänger. Die Hintergründe sind ungeklärt. Menschen wurden offenbar nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Viele Schüler und Lehrer krank

Die Krankheitswelle im Land macht sich auch an den Schulen bemerkbar. Laut Schulleitungsverband und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fallen im Moment viele Schüler und Lehrer aus. Teilweise sind demnach nur noch vier oder fünf Kinder aus einer Klasse da. Auch bei den Lehrkräften sei der Krankenstand hoch. Die GEW forderte erneut, langfristig mehr Personal auszubilden und für genau solche Fälle einzuplanen. Das Bildungsministerium will die Lage weiter beobachten. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 07:00 Uhr

Schäden festgestellt: Holtenauer Hochbrücken weiter gesperrt

Die Holtenauer Hochbrücken in Kiel sind nach der Havarie vom Mittwoch weiter gesperrt Autofahrer sollen laut Polizei über die B76 ausweichen, Fußgänger und Radfahrer können die Fähre Kiel Holtenau nutzen. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr soll ein externer Prüfer die genauen Schäden des Bauwerks prüfen. Der Ausleger eines 38 Meter hohen Krans an Bord eines Schiffs hatte am Mittwochmorgen die Brücken beschädigt. Die B503 ist wegen des Unfalls voraussichtlich für einige Tage voll gesperrt. Der Nord-Ostsee-Kanal ist inzwischen wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 07:00 Uhr

Paracelsus-Klinik jetzt ohne Geburtsstation

Die Geburtsstation der Paracelsus-Klinik in Henstedt- Ulzburg ist ab heute offiziell geschlossen. Werdende Mütter müssen künftig nach Neumünster, Pinneberg, Segeberg oder Hamburg ausweichen. Auf einer Betriebsversammlung am Mittwoch wurde den Hebammen gekündigt. Sie wurden vom Dienst freigestellt. Das Personal erhält in den kommenden Monaten noch Lohn und Abfindungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 07:00 Uhr

Niederlage für den THW Kiel in der Handball Champions League

Der THW Kiel hat das Champions-League-Duell gegen Barcelona verloren. Der deutsche Rekordmeister unterlag beim Titelverteidiger am Abend 24:26. In der Champions-League-Gruppe B war es die vierte Pleite im achten Spiel für den deutschen Handball-Rekordmeister. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 06:00 Uhr

Wetter: Trüb mit einzelnen Schauern

Heute ist es fast im ganzen Land dicht bewölkt. Vor allem im Norden kann es immer wieder kurz regnen - vereinzelt sind die Schauer sogar mit Schnee vermischt. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Geesthacht bis 5 Grad in Rendsburg und schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 1 Grad in Grambek bis 4 Grad in Heiligenhafen.

