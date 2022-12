Stand: 01.12.2022 09:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

NDR Studio Heide feiert 40. Geburtstag

Das NDR Studio in Heide feiert Geburtstag. Am 1. Dezember 1982 wurde es offiziell in den Sendebetrieb von NDR Schleswig-Holstein übernommen. Seitdem hat das Studio unzählige Radio-, Fernseh- und später auch Internetbeiträge produziert. Viele spiegelten den ländlichen Charme des Sendegebietes zwischen Eiderstedt, Brunsbüttel und Itzehoe wider. Studiotechnikerin Gesine Bruse war fast von Anfang an dabei. Sie sagt: "Die Zuschauer und Zuhörer haben gewusst: Da ist eine Anlaufstelle. Sie sind immer gekommen und fühlten sich gut aufgehoben." Das Studio Heide produziert jedes Jahr in den Bereichen Hörfunk, Fernsehen und Online rund 2.500 Beiträge. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

"Land schafft Verbindung" will einheitliche Standards

Die Organisation "Land schafft Verbindung" möchte bundesweit einheitliche Standards für eine nachhaltige Landwirtschaft etablieren. Dafür hat sie das Deutsche Institut für Nachhaltige Agrar-Kultur mit einer Studie beauftragt. Das Institut untersucht jetzt zahlreiche Betriebe anhand von rund 100 Kriterien. Erste Ergebnisse wurden dem Umwelt- und Agrarausschuss des Landes bereits vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

