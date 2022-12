Stand: 01.12.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Travemünde

Die Feuerwehr ist in Lübeck-Travemünde in der Nacht zu Donnerstag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Um kurz vor zwei Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle ein: Auf einem Grundstück im Rönnauer Weg waren mehrere Autos, Anhänger, ein Motorroller und ein Carport in Brand geraten. Die Lübecker Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Travemünde bekamen die Flammen nach einer knappen halben Stunde unter Kontrolle. Auch die Feuerwehr Ivendorf wurde dazugeholt. Gegen fünf Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Polizei prüft Brandursache eines Brandes in Lübeck-Buntekuh

Im Lübecker Stadtteil Buntekuh ist am Mittwochmittag ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend schnell auch auf das daneben stehende Einfamilienhaus über. Das Haus wurde unbewohnbar. Vermutlich löste der Hausbesitzer den Brand durch Lötarbeiten selbst aus, wie die Polizei mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Bürgerentscheide stoppen mehrere Tourismusprojekte

Ein geplanter Hotelneubau in Bliesdorf bei Grömitz im Kreis Ostholstein ist per Bürgerentscheid gestoppt worden. Auch in Meeschendorf auf Fehmarn und in Heiligenhafen liegen Hotelpläne aufgrund eines Bürgerentscheids auf Eis. Dass vielen Einheimischen der Tourismus zu viel wird, zeigt auch eine neue repräsentative Umfrage in der Gemeinde Scharbeutz zur Tourismusakzeptanz. Das Ergebnis: 73 Prozent der Befragten finden, es gebe zu viele Tagestouristen. Die Gemeinde Scharbeutz reagiert darauf nun mit einem Bürgerdialog. Die Anmeldung zum Scharbeutzer Dialog läuft noch knapp zwei Wochen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

