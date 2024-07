Stand: 26.07.2024 07:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neumünster: Feuer auf Recyclinghof

Im Industriegebiet in Neumünster brennt es auf einem Recyclinghof. Nach Angaben der Leitstelle ist das Feuer heute gegen 3.30 Uhr ausgebrochen. Weil es sich um brennenden Elektroschrott handelt, wird Anwohnern der Leinestraße geraten, Fenster und Türen zu schließen: Es gibt eine starke Rauchentwicklung und es riecht nach verbranntem Plastik. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 05:30 Uhr

Kiel: Unfall mit parkenden Autos

In Kiel hat es am frühen Morgen am Knooper Weg - Ecke Gutenbergstraße - einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer rammte sechs parkende Wagen und fuhr nach Angaben der Polizei auf drei Reifen noch einige Meter weiter. Die Beamten waren schnell vor Ort - auch weil viele Anwohner den Unfall gemeldet hatten. Es war wohl Alkohol im Spiel, wie viel weiß die Polizei noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 06:00 Uhr

Mietpreise bei neuen Mietverträgen höher als bei bestehenden

Überall in Schleswig-Holstein verlangen neue Mietverträge höhere Mieten als bestehende. Im Schnitt liegt die Angebotsmiete 20 bis 40 Prozent über der Bestandsmiete, wie eine Auswertung von NDR Data ergeben hat. Spitzenreiter sind das Amt Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und die Nordseeinsel Sylt. Angespannt ist die Lage auch auf Amrum, Föhr und Pellworm (alle Kreis Nordfriesland) sowie an der Ostseeküste. Im Binnenland gibt es noch "erschwingliche" Gegenden wie zum Beispiel Fockbeck oder Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Laut Mieterbund liegt das zum einen an spekulierenden Vermietern, an Ferienorten aber vor allem an wohlhabenden Ruheständlern, die dort einen Zweitwohnsitz haben. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 06:00 Uhr

Flensburg: Keine Förderung für Werft FSG

Der Bund hat eine Förderzusage in Höhe von 62 Millionen Euro für die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) zurückgenommen. Das Geld war für den Bau von zwei LNG-Bunkerschiffen vorgesehen. Grund dafür ist nach NDR Recherchen, dass Werfteigner Lars Windhorst das erforderliche Eigenkapital in zweistelliger Millionenhöhe nicht nachgewiesen hat. Die Beschäftigten der Werft seien nun die Leidtragenden, sagt Michael Schmidt von der Gewerkschaft IG Metall in Flensburg. Laut Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) gilt jetzt, dass Windhorst die weiteren von ihm angekündigten Aufträge an Land holt, damit die Werft wieder arbeiten könne. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst Sonne, später mehr Wolken

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise gibt es schauerartigen, mitunter länger anhaltenden Regen, vereinzelt Gewitter. Zwischendurch gibt es auch trockene Phasen, gegen Abend lässt der Regen beginnend im Nordwesten und Westen nach. Es ist schwül bei maximal 21 Grad in Husum (Kreis Dithmarschen) und 23 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind. Er bringt Schauer- und Gewitterböen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 06:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 07:00 Uhr