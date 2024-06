Wacken Open Air 2024: Alle Bands und wichtige Festival-Infos Stand: 26.06.2024 10:02 Uhr Das Wacken Open Air 2024 lockt nicht nur Metalbands nach SH. Für die 85.000 Besucher bietet das Line-up des Festivals die Chance, neue Genres zu erleben. Ein Headliner dieses Jahr: die schwedische Death-Metal-Band Amon Amarth.

Anreise-Chaos, Platzregen, Schlammschlacht: Das Wacken Open Air 2023 ging aufgrund der turbulenten Umstände in die Festival-Geschichte ein. Wegen des schlechten Wetters schafften es Tausende Besucher nicht auf das Gelände, nachdem die Organisatoren einen Einlassstopp verhängt hatten. Trotzdem halten die Fans der Veranstaltung die Treue. Alle 85.000 Tickets für die Wacken-Ausgabe 2024 waren laut Veranstalter in nur viereinhalb Stunden ausverkauft - Rekordzeit.

Amon Amarth als Headliner

Amon Amarth, die Death-Metal-Band aus Schweden, gehört zu den Headlinern des 33. Wacken-Festivals. Die Band spielt am Samstag, den 3. August, ab 20.45 Uhr auf der "Harder"-Stage. Der komplette Zeitplan mit allen Bands und Künstlern ist auf der Website des Festivals zu finden. Insgesamt gibt es laut Veranstalter acht Bühnen. Mehrere Campingbereiche sind bereits ab Sonntag, den 28. Juli, ab 8 Uhr geöffnet.

Anreise zum Festival

Wer mit dem Auto oder dem Camper anreist, kann die A7 oder die A23 nutzen. Wichtig: Wer mit dem Auto oder einem anderen Kfz kommen möchte, braucht einen sogenannten "Access Pass" - ohne kommt man nicht mehr mit Fahrzeugen auf das Campinggelände. Weitere Infos dazu gibt es online. Es wird zudem ein Angebot an Busshuttles geben, mit denen Besucher direkt zum Festivalgelände kommen. So ist auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Der Anbieter "Wackenbus" bringt Metalfans zudem von zahlreichen Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Belgien bis zum sogenannten Holy Ground.

Kein Ticket? Offizielle Ticket-Börse verkauft Rückläufer

Über die Wacken-Ticketbörse gibt es auch jetzt noch die Möglichkeit, Rückläufer-Karten zum Originalpreis zu kaufen - allerdings kommt eine Bearbeitungsgebühr oben drauf. Tickets für das Festival sind personalisiert. Der Name des Ticketinhabers wird beim Einlass mit einem Ausweis abgeglichen. Grundsätzlich ist es möglich, den Namen auf dem Ticket nachträglich zu ändern.

Motto von Wacken 2024: "Witches & Warlocks"

Nachdem das Festival im vergangenen Jahr die Wikinger-Kultur zelebrierte, startet Wacken 2024 unter dem Motto "Witches & Warlocks". Übersetzt bedeutet das so viel wie "Hexen & Hexenmeister". Das Programm, die Dekoration und die künstlerischen Darbietungen auf dem Festival werden also teilweise im Zeichen der Magie stehen.

Auch die Scorpions und Korn spielen

Mit dabei ist auch eine deutsche Rockband der ersten Stunde: die Scorpions, die vielen Menschen ein Begriff sein dürften, die sonst mit Rock nicht viel am Hut haben. Sie spielen am Donnerstagabend. Ein weiteres musikalisches Highlight ist der Auftritt von Korn, einer US-amerikanischen Metalband, die trotz ihres weltweiten Erfolgs noch nie in Wacken auf der Bühne standen. Die Gruppe wird am Freitagabend auftreten.

