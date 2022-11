Imland Kliniken: Mehrheit der Bürger stimmt für Status Quo Stand: 06.11.2022 19:54 Uhr Beim Bürgerentscheid stimmte die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dafür, dass die Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde nicht umstrukturiert werden. Das bedeutet auch, dass die Geburtshilfe in Eckernförde bestehen bleibt.

von Christopher Gaube

67,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Kreis Rendsburg-Eckernförde stimmte laut vorläufigem Endergebnis am Sonntag beim Bürgerentscheid rund um die Imland Kliniken mit "Ja". Ja zur Grund- und Regelversorgung in Eckernförde und damit für den Erhalt von Chirurgie, Gynäkologie, Geburtshilfe und Geriatrie an diesem Standort. Die Psychiatrie, die der Kreis eigentlich nach Eckernförde verlegen wollte, soll am Standort in Rendsburg erhalten bleiben.

Damit haben sich die Bürger gegen einen Kreistagsbeschluss vom Februar ausgesprochen, mit dem die unrentablen Krankenhäuser in Zukunft wirtschaftlicher betrieben werden sollten. Der Bürgerentscheid stimmte damit lediglich für die in einem anderen Konzept vorgesehenen Optimierung- und Sanierungsmaßnahmen an beiden Standorten. Nur knapp jeder Dritte der Wahlberechtigten hat laut Abstimmungsleitung an der Wahl teilgenommen.

