Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stand: 01.12.2022 09:17 Uhr

Sperrung der Holtenauer Hochbrücken: Mehr Busse und Fähren im Einsatz

Die Holtenauer Hochbrücken in Kiel sind nach der Havarie vom Mittwoch weiter gesperrt. Autofahrer sollen laut Polizei über die B76 ausweichen, Fußgänger und Radfahrer können die Fähre "Adler 1" in Kiel-Holtenau nutzen. Die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) fahren inzwischen verstärkt zwischen Kiel und Strande beziehungsweise Schilksee und Holtenau. Die Personenfähre "Adler " fährt 24 Stunden im 15-Minuten-Takt. Die Stadt Kiel hat zudem einen zusätzlichen Fährverkehr eingerichtet. Ein Fähre fährt im 30 Minuten Takt vom Tiessenkai in Holtenau bis zur Reventloubrücke. Damit soll die überlastete NOK-Fähre entlastet werden. Außerdem teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit, dass sie die ab Donnerstag geplanten Sperrungen der B76 verschiebt. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr soll ein externer Prüfer die genauen Schäden des Bauwerks prüfen. Am Mittwoch wurden bereits Risse in Schweißnähten und Nahtabrisse festgestellt. Der Ausleger eines 38 Meter hohen Krans an Bord eines Schiffs hatte am Mittwochmorgen die Brücken beschädigt. Die B503 ist wegen des Unfalls voraussichtlich für einige Tage voll gesperrt. Der Nord-Ostsee-Kanal ist inzwischen wieder frei. Die Brücke dürfen derzeit nur Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 11:00 Uhr

THW verliert gegen Barcelona

In der Handball Champions League hat der THW Kiel sein Vorrundenspiel beim FC Barcelona knapp verloren. Die Kieler mussten sich dem Titelverteidiger mit 24:26 geschlagen geben. Kiel bleibt damit zwar Tabellenfünfter in der Gruppe B und damit auf Achtelfinal-Kurs, aber das Viertelfinale direkt als Gruppen-Erster oder Zweiter zu erreichen, ist nur noch theoretisch möglich. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

