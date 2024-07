Stand: 26.07.2024 19:30 Uhr Innenausschuss: Samadzade legt Chats mit Touré vor

Die entlassene Staatssekretärin für Integration, Marjam Samadzade, hat dem Innen- und Rechtsausschuss am Freitag die zunächst verloren geglaubten Chats mit Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) vorgelegt. Laut SPD-Mitteilung tauschen sich Touré und Samadzade in dem Chat über die Entlassung der Staatssekretärin aus. Samadzade soll der Sozialministerin unter anderem mitgeteilt haben, dass sie den umstrittenen Israel-kritischen Instagrampost anwaltlich auf mögliche dienstrechtliche Folgen überprüfen ließ. Später wurden von Touré auf Grund dieses Posts dienstrechtliche Konsequenzen in Form eines Disziplinarverfahren in Gang gesetzt. Die SPD sieht in den vorgelegten Dokumenten eine Bestätigung, dass die Löschung der Chats durch Ministerin Touré nicht zulässig war. Im Oktober 2023 hatte Samazade ihren Posten als Staatssekretärin räumen müssen.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 20:00 Uhr