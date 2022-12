Stand: 01.12.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Neuer Kreisjägermeister im Kreis Schleswig-Flensburg

Horst Bröge aus Böklund ist ab sofort der neue Kreisjägermeister im Kreis Schleswig-Flensburg. Damit löst er Hans-Wilhelm-Schlüter ab. Der war 15 Jahre lang im Amt. Bröge sieht vor allem im Wachsen der Wildbestände eine Herausforderung. Regional sei eine stärkere Bejagung notwendig, zum Beispiel bei den Wildschweinen. "Das Wild ist das ganze Jahr über hervorragend versorgt- viel besser als es in der Vergangenheit der Fall war. Und das widerum führt zu einer höheren Reproduktionsrate insbesondere beim Schwarzwild", sagte Bröge. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Ukraineflüchtige verlassen Flensburger Fördehalle

Am kommenden Montag verlassen die Geflüchteten aus der Ukraine die Fördehalle in Flensburg. Dies hat die Stadtverwaltung angekündigt. Die Halle wurde seit dem Frühjahr genutzt. Die neue Unterkunft am Stadion ist später als geplant fertig geworden. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Flensburg behält Aktiv-Bus bis 2035

Die Stadt Flensburg will den Busverkehr für weitere zehn Jahre an das eigene Unternehmen Aktiv-Bus vergeben. Das sieht ein Antrag der Verwaltung für die Ratsversammlung am Donnerstagnachmittag vor. Die Vergabe als öffentlicher Dienstleistungsauftrag bis 2035 muss rechtzeitig im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Hauptthema der Ratsversammlung ist, dass die Flensburger Stadtwerke bis 2035 klimaneutral werden wollen. CDU, SPD, SSW und Grüne haben bereits im Hauptausschuss dafür gestimmt. Das Flensburger Klimabegehren hatte zuvor gut 10.000 Unterschriften dafür eingereicht. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

