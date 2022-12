Stand: 01.12.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Geflügelpest in Bebensee nachgewiesen

Die Geflügelpest ist in Bebensee im Kreis Segeberg bei einem privaten Halter nachgewiesen worden. Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises hatte er drei Enten bei einer Rasse-Geflügelausstellung in Mecklenburg-Vorpommern gekauft, die infiziert waren. Der Kreis hat nun rund um den Hof eine Schutzzone im Radius von drei Kilometern eingerichtet. Diese reicht von Leezen, über Mözen, Traventhal, Dreggers, Wakendorf, Tralau bis nach Groß Niendorf. In diesem Bereich müssen alle Hühner, Enten und Gänse in den Stall gebracht werden. Die Tiere dürfen außerdem nicht mehr lebend transportiert werden. Zusätzlich gibt es um Bebensee herum eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Erneute Ausfälle bei der AKN

Nach Unternehmensangaben sind am Donnerstagvormittag zahlreiche Verbindungen auf allen drei Linien der AKN gestrichen worden. Als Grund nennt die AKN Personalengpässe. Bereits am Mittwoch und in den vergangenen Wochen gab es solche Probleme. Fahrgäste sollen sich vor der Fahrt online oder bei der telefonischen Auskunft informieren, ob ihr Zug fährt, oder sie in einen Ersatzbus umsteigen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

Hebammen übergeben Petition in Kiel

Hebammen aus Henstedt-Ulzburg wollen am Donnerstag in Kiel eine Petition an den Sozialausschuss des Landtags übergeben. Sie setzen sich für den Erhalt kleinerer Geburtsstationen im Land ein. Mittlerweile haben sie mehr als 7.100 Unterschriften gesammelt. Am Mittwoch wurde die Geburtshilfe der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg geschlossen. Bis Ende des Jahres soll die Gynäkologie folgen. Das 70-köpfige Team hatte am Mittwoch seine Kündigung erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2022 08:30 Uhr

