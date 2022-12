Holtenauer Hochbrücke: Fußgänger und Radfahrer dürfen wieder rüber Stand: 02.12.2022 07:34 Uhr Nach der Kollision eines Frachters mit der Holtenauer Hochbrücke entspannt sich die Lage leicht. Fußgänger und Radfahrer dürfen die Brücken wieder überqueren.

Die Holtenauer Hochbrücke ist seit dem Donnerstagmittag zumindest wieder für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) mitgeteilt. Der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte, er hoffe, die Brücke bald auch für Pkw wieder öffnen zu können. Das Ministerium arbeite daran, Busse bis vor die Brücke fahren zu lassen, sodass Fahrgäste zu Fuß über die Brücke gehen, um dann auf der anderen Seite mit einem Bus weitergefahren zu werden. Ähnliches wird auch für die zusätzliche Fährverbindung überlegt. Rettungsfahrzeuge dürfen bereits über die Brücke, teilte der Verkehrsminister mit.

Am Mittwoch war das finnische Frachtschiff "Meri" mit einem Ausleger eines 38 Meter hohen Krans an Bord gegen die Holtenauer Hochbrücke geprallt. Brückenprüfer stellten daraufhin Schäden an den beiden Bauwerken fest, die Brücken wurden gesperrt. Auch der Nord-Ostsee-Kanal wurde zunächst für die Schifffahrt gesperrt, weil der Frachter bei der Kollision auch mehrere schwere Betongewichte verloren hatte. Am Mittwochabend wurde der NOK aber wieder freigegeben. Laut Wasserschutzpolizei stellten die verlorenen Betonteile keine Gefahr für die Schifffahrt dar.

Das Verkehrsministerium, der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und die Stadt Kiel berieten am Donnerstag die Lage.

Wichtige Verkehrsader

Die B503 über die Brücken ist eine der wichtigsten Straßen in der Kieler Region. Viele Autofahrer nutzen die Holtenauer Hochbrücke, um in den Kreis Rendsburg-Eckernförde oder nach Kiel zur Arbeit zu fahren.

Wegen der Sperrung kam es Donnerstagmorgen in Kiel zu starken Verkehrsbehinderungen. Auf den Ausweichstrecken, zum Beispiel über die B76, staute sich der Verkehr. Vor der Kanalfähre in Holtenau, die das Nord- und Südufer des Nord-Ostsee-Kanals miteinander verbindet, bildeten sich lange Warteschlangen von Fußgängern und Radfahrern. Ein NDR Schleswig-Holstein Reporter berichtete, dass am Donnerstagmorgen mehrere hundert Menschen auf einen Transport über den Kanal mit der Fähre "Adler 1" warteten. Die Fähre ist aktuell 24 Stunden im Einsatz, um Menschen über den Kanal zu bringen und auch Fahrgästen des ÖPNV die Weiterfahrt zu ermöglichen.

ÖPNV erweitert

Die Stadt Kiel hat inzwischen einen zusätzlichen Fährverkehr eingerichtet. Die Fähre fährt seit Donnerstag 12 Uhr im 30-Minuten-Takt vom Tiessenkai in Holtenau bis zur Reventloubrücke. Damit soll die überlastete NOK-Fähre "Adler 1" entlastet werden.

Auch für Pendler, die den ÖPNV nutzen, gibt es laut Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) Einschränkungen. Laut KVG-Sprecherin Andrea Kobarg fahren die Busse aus Strande, Schilksee und Holtenau zurzeit nur bis zur Personen-Fähre in Holtenau. Dort können die Fahrgäste den Nord-Ostsee-Kanal überqueren. Zudem arbeitet die KVG nach eigenen Angaben an einem Notfahrplan. Voraussichtlich ab Montag (5. Dezember) soll eine verlässliche direkte Verbindung mit dem Bus über die Levensauer Hochbrücke in Richtung Kieler Norden aufgebaut werden.

Kämpfer: "Geld spielt im Moment keine Rolle"

"Das wird eine ganze Menge Geld kosten. Aber das spielt für mich im Moment keine Rolle", so Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zu den Erweiterungen des ÖPNV. Wichtiger sei ihm, dass die Menschen im Kieler Norden nicht das Gefühl bekämen, abgehängt zu sein. Die wirtschaftlichen Nachteile würden gravierender sein, deshalb schaue er jetzt am allerwenigsten auf das Geld.

Die Landeshauptstadt Kiel teilte außerdem mit, dass das Fahrradleihsystem "Sprottenflotte" temporär erweitert wird. Auf dem Südufer des Kanals soll eine vorläufige Sprottenflotten-Station eingerichtet werden, damit Pendlerinnen und Pendler, die mit der Fähre über den NOK fahren, ein weiteres Mobilitätsangebot vorfinden. Auch am Anleger Bellevue soll eine Popup-Station aufgebaut werden, so dass die Sonderfähre zwischen Tiessenkai und Reventlou-Brücke bedient werden kann.

Wasserschutzpolizei ermittelt zur Unglücksursache

Ermittler prüfen nun, wie es zu der Kollision kommen konnte. Zudem soll ein Kranspezialist den Kran an Deck des havarierten Frachters anschauen. Denn der Kran wurde nach Informationen des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamts (WSA) so stark beschädigt, dass er nicht mehr sicher steht. Laut WSA wurden alle notwendigen Sicherheitsüberprüfungen gemacht, bevor der Frachter in den Kanal einlief.

