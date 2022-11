Stand: 09.11.2022 07:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnhofswald Flensburg: Staatsanwaltschaft geht in Revision

Die Flensburger Staatsanwaltschaft will den Freispruch für einen Besetzer des Flensburger Bahnhofswaldes nicht anerkennen und geht in Revision. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft NDR Schleswig-Holstein. Das Amtsgericht hatte in einem Prozess wegen Hausfriedensbruch am Montag einen 42-Jährigen freigesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:00 Uhr

Zu wenige Parkplätze: Viele Lkw müssen im Halteverbot parken

Viele Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen parken ihre Lastwagen im Halteverbot. Das zeigt ein Test des ADAC. An sechs geprüften Raststätten in Schleswig-Holstein parkten demnach 32 Lkw im absoluten Halteverbot oder auf nicht für sie freigegeben Pkw-Parkflächen. Grund: zu wenig Parkplätze an den Autobahn-Raststätten. Viele Fahrer und Fahrerinnen stünden täglich unter Stress, weil ihre Pausenzeit per Chipkarte überwacht und eingehalten werden müsse, sagt Thomas Rackow, Geschäftsführer des Unternehmensverband Logistik SH. Der ADAC fordert daher einen stärkeren Aus- und Neubau von Lkw-Stellplätzen und der Parkleit- und Informationssysteme. Diese Forderung unterstützt auch der Unternehmensverband. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 07:00 Uhr

B202-Sanierung im Kreis Plön abgeschlossen

Die Bundesstraße 202 zwischen Schwentinental und Rastorfer Passau im Kreis Plön wird heute wieder freigegeben. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wurden seit Anfang August sechs Kilometer Fahrbahn saniert - ebenso zwölf Kilometer Radweg und drei Brücken. Für bis zu 16.000 Pendler pro Tag endet damit die knapp 13 Kilometer längere Umleitung über Plön. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 06:30 Uhr

Erneut wohnen die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein

Auch in diesem Jahr sind die Schleswig-Holsteiner die glücklichsten Menschen in Deutschland. Dies geht aus dem neuesten "Glücksatlas" der Süddeutschen Klassenlotterie hervor. Das Tief von 6,78 Punkten während der Corona-Pandemie ist überwunden und der sogenannte Glücksindex ist wieder auf 7,14 Punkte gestiegen. Damit ist Schleswig-Holstein erneut auf dem Spitzenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 06:30 Uhr

Fachkräftemangel in Kitas: Quereinstieg soll erleichtert werden

In einigen Kitas in Schleswig-Holstein ist der Fachkräftemangel so groß, dass der vorgegebene Personalschlüssel nicht eingehalten werden kann. Familienministerin Aminata Touré (Grüne) will daher unter anderem dafür sorgen, dass es für Quereinsteiger leichter wird, in Kitas zu arbeiten. Als kurzfristige Maßnahme ist zum Beispiel vorgesehen, dass Sozialpädagogische Assistenzkräfte in Zukunft auch Gruppen leiten dürfen. Zudem sollen Kitas, die den Betreuungsschlüssel nicht einhalten können, die Option bekommen, dass ihnen weitere Mitarbeiter finanziert werden, die die Fachkräfte entlasten - sogenannte "Helfende Hände". Der Verband Evangelischer Kitas begrüßt das Vorhaben, ein Sprecher sagte aber auch: Es müsse genau darauf geachtet werden, dass sich dadurch die Qualität nicht verschlechtere. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein erwartet Mehreinnahmen in Millionenhöhe

Eine neue Steuerschätzung verspricht Land und Kommunen in Schleswig-Holstein deutlich mehr Geld in den Kassen, als noch vor einem halben Jahr errechnet. Rund 818 Millionen Euro mehr Steuern sollen in diesem Jahr in die Kassen der öffentlichen Hand fließen. Das geht aus neuen Berechnungen zur regionalisierten Steuerschätzung hervor. Demnach kommt Schleswig-Holstein auf Gesamteinnahmen von 12,4 Milliarden Euro. Von den Mehreinnahmen sollen die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich rund 132 Millionen Euro erhalten. Etwa 68 Millionen Euro sind vom Bund für den Ausgleich von Versorgungskosten für die Ukraine-Flüchtlinge vorgesehen. Das verbleibende Plus von rund 618 Millionen Euro soll zur Tilgung von Schulden beziehungsweise zur Reduzierung der Inanspruchnahme des Corona-Notkredits eingesetzt werden. Die Opposition fordert mehr Investitionen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 06:00 Uhr

IfW untersucht Folgen von Ausstieg aus Pariser Klimaschutzabkommen

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat die Folgen eines Ausstiegs einzelner Länder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen untersucht. Am schlimmsten wären die Auswirkungen eines erneuten einseitigen Ausstiegs der USA, teilte Joschka Wanner vom Forschungszentrum Handelspolitik des IfW Kiel mit. Die USA seien der weltweit zweitgrößte Emittent, hätten sich aber auf eine hohe Minderung ihrer Emissionen verpflichtet. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:00 Uhr

IG Metall setzt Warnstreiks mit gebremster Kraft fort

Zwei Tage vor der vierten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ihre Warnstreiks im Norden mit gebremster Kraft fortgesetzt. Bei den Flugzeugbauzulieferern Diehl Aviation in Hamburg und Vincorion Advanced Systems in Wedel (Kreis Pinneberg) hätten sich insgesamt mehr als 300 Beschäftigte an Aktionen beteiligt, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Auch am Mittwoch soll es einen Warnstreik in Schleswig-Holstein geben. Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten dauerhaft acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 329,6

Am Dienstag haben die Gesundheitsämter 1.793 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 1.098.599. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 1.052.600 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle neun neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 3.058. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:00 Uhr

Schritt aus der Krise: THW Kiel erledigt mühelos Pflichtaufgabe

Die Handballer des THW Kiel sind wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach wettbewerbsübergreifend drei sieglosen Spielen in Serie gewann der Rekordmeister am Dienstag in der Bundesliga mit 37:24 (17:9) beim Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 06:00 Uhr

0:0 am Millerntor: Holstein Kiel verschärft St. Paulis Krise

Der FC St. Pauli und Holstein Kiel haben sich in einem müden Nordderby torlos getrennt. Der Hamburger Fußball-Zweitligist bleibt damit in dieser Saison zu Hause ungeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 06:00 Uhr

Wetter in SH: Erst Sonne, dann Wolken und Regen

Am Vormittag gibt es neben wenigen Schauern längere freundliche und trockene Phasen mit Sonnenschein, später wieder dichte Wolken und zum Abend hin verbreitet Schauer. An der Nordsee sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in Bordelum (Kreis Nordfriesland) bis 16 Grad in Sprenge (Kreis Stormarn). Es weht ein mäßiger bis frischer, an der Nordsee teils starker Südwestwind. Vor allem hier sind stürmische Böen möglich, die später nachlassen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 06:00 Uhr

