Störung im Gleis-Stellwerk Itzehoe beseitigt

Die Störung im Stellwerk in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist behoben. Dies bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Seit Dienstag gab es eine Störung in einem Stellwerk bei Itzehoe. Der Zugverkehr rollt wieder normal. Bei Grünschnittarbeiten an der Strecke war am Montagnachmittag ein Kabel durchtrennt worden. Bahnreisende von Hamburg in Richtung Norden mussten deswegen in Itzehoe auf Busse umsteigen.

Polizei ermittelt nach Tankstellen-Überfällen

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Tankstellen-Überfällen in Dithmarschen. Bereits am Freitag gegen 22 Uhr hatte ein Unbekannter den Angestellten einer Tankstelle an der Husumer Strasse in Heide (Kreis Dithmarschen) mit einer Schusswaffe bedroht. Laut einer Polizeisprecherin hatte der vermummte Täter den Mitarbeiter zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert. Der Angestellte weigerte sich, der Unbekannte flüchtete daraufhin. Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr kam es dann zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Österstraße in Meldorf (Kreis Dithmarschen). Laut Polizei betraten dort zwei Täter den Verkaufsraum und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. Die Mitarbeiterin gab Bargeld und Zigaretten heraus, die Täter verließen die Tankstelle durch den Haupteingang. Laut Polizei gibt es Ähnlichkeiten bei der Täterbeschreibung: Beide Täter waren männlich, schwarz gekleidet, circa 1,70 Meter groß und schlank und etwa 20 Jahre alt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Tankstellen-Überfällen in Heide und Meldorf geben könnten, sollen sich bei der Polizei melden.

Deichschau auf der Insel Helgoland

Vertreter des Landesbetriebes Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) setzen ihre Deichschau entlang der Nordseeküste fort. Dabei reisen sie per Schiff auf die Nordsee-Insel. Bei der Deichschau auf der Insel Helgoland sind auch Vertreter des Kreises Pinneberg und der Gemeinde Helgoland dabei. Die Experten begutachten die Küstenlinie auf der Hauptinsel und auf der Düne. Am Mittwoch werden die traditionellen Herbst-Deichschauen im Kreis Dithmarschen fortgesetzt, mit dabei ist dann auch Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne).

