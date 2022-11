Aktivisten besetzen LNG-Baustelle in Brunsbüttel Stand: 09.11.2022 13:23 Uhr In Brunsbüttel blockieren derzeit zwölf Gasgegner die Fahrzeuge auf der Baustelle für das LNG-Terminal. Die Polizei ist vor Ort, möchte aber zunächst nicht eingreifen.

Seit heute Morgen besetzen die Demonstranten in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) Baufahrzeuge, die heute eigentlich beim Bau des LNG-Terminals eingesetzt werden sollten. Es handelt sich dabei um einen Bagger und vier Kräne. Die Aktivisten harren auf den Dächern der Fahrzeuge aus - eine Deadline haben sie sich nach eigener Aussage nicht gesetzt. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein schilderte eine Beteiligte, die Gruppe sei sogar von außerhalb mit belegten Brötchen und Getränken versorgt worden. Von wem genau, ließ die Frau offen.

Mit der Aktion wollen die Protestler einen vollständigen Gasausstieg sowie den Rückbau der bereits bestehenden Gasinfrastruktur erreichen - also das genaue Gegenteil dessen, was mit dem Bau des LNG-Terminals gerade passiert. Die Polizei ist vor Ort. Da der Protest jedoch friedlich verläuft und niemand gefährdet wird, wollen die Einsatzkräfte zunächst nicht eingreifen.

Terminal soll unabhängige Gasversorgung sichern

In Brunsbüttel werden seit Ende September dieses Jahres die ersten Leitungen für das LNG-Terminal gebaut. Das schwimmende Terminal soll zum Jahreswechsel in Betrieb gehen und einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Gasversorgung in Deutschland abzusichern. Auch soll die LNG-Infrastruktur dafür sorgen, künftig unabhängiger von russischem Gas zu sein.

Laut Absichtserklärung sollen die LNG-Schiffe bis zum März 2024 "vollausgelastet" Gas zur Verfügung gestellt bekommen. Das Gas soll aus verschiedenen Ländern kommen.

