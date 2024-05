Stand: 21.05.2024 09:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hemdingen: Lkw landet nach Unfall in Vorgarten

In Hemdingen (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagmorgen ein Lkw nach einem Unfall im Vorgarten eines Wohnhauses gelandet. Laut Polizei war der Kipplader zuvor fast mit einem Auto zusammengestoßen. Danach rauschte der Lastwagen auf das Grundstück in der Straße "Steindamm" und kam erst an einem Baum zum Stehen. Die beiden Insassen wurden von Ärzten versorgt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle verlor der Laster Diesel bei dem Unfall. Richtung Ellerhoop ist die Straße für die Bergungsarbeiten gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 09:00 Uhr

Nach Wasserrohrbrüchen in Hemmingstedt: Trinkwasser läuft wieder

Nachdem es in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) an Pfingsten zu sechs Wasserrohrbrüchen gekommen war, sind die Schäden nun repariert worden. Das Trinkwasser in der Gemeinde laufe wieder, teilte ein Sprecher des Wasserverbandes Süderdithmarschen mit. Mehr als 15 Mitarbeiter des Wasserverbandes waren am Montag im Einsatz, um die Trinkwasserversorgung wieder herzustellen. Weshalb es zu den Rohrbrüchen kam, ist bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:30 Uhr

Mann schießt mit Luftgewehr auf Kind - Prozess beginnt

Ein 70-jähriger Mann aus Bad Segeberg (Kreis Segeberg) steht heute vor Gericht: Er soll im Sommer vergangenen Jahres mit einem Luftgewehr auf ein 12-jähriges Mädchen geschossen haben. Laut Anklage hatte sich der Rentner von dem Kind aus der Nachbarschaft gestört gefühlt. Das Mädchen wurde am Oberarm verletzt. Der Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 08:00 Uhr

Guter Start in die Freibadsaison in SH

Mehrere Freibäder in Schleswig-Holstein sind mit einem Besucherrekord in die neue Badesaison gestartet. Das berichten die Betriebsleiter auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. So sind an den sonnigen Tagen mehr als 1.000 Badegäste ins Freizeitbad Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gekommen. Nur fehlende Schwimmmeister, ausgelöst durch den Fachkräftemangel, sind weiterhin ein Problem: Einige Freibäder stocken deshalb mit Rettungsschwimmern zur Aufsicht auf, unter anderem von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 06:00 Uhr

A215 nach Sperrung Richtung Kiel wieder frei

Die A215 Richtung Kiel ist nach einem Unfall am frühen Dienstagmorgen zwischen Blumenthal und dem Kreuz Kiel-West gesperrt gewesen. Laut Polizei war ein Kleinbus aus bislang unbekannten Gründen in den Graben gerutscht. Acht Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Blumenthal abgeleitet. Gegen 7 Uhr gab die Polizei den Abschnitt wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 06:00 Uhr

Kiel im Freudentaumel: Fans feiern Holstein-Aufstieg

Zahlreiche Kielerinnen und Kieler haben am Montag den Bundesliga-Aufstieg von Holstein Kiel gefeiert. Am Rathaus wurde die Mannschaft unter anderem von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) empfangen. Bis zum Abend kamen laut Polizei etwa 20.000 Menschen zusammen. Der Andrang war so groß, dass der Rathausplatz gesperrt werden musste. Durch einen 2:1-Sieg in Hannover hatten die "Störche" die Saison in der Zweiten Bundesliga auf dem zweiten Platz hinter Meister St. Pauli beendet. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 06:00 Uhr

THW Kiel siegt gegen FA Göppingen

Der THW Kiel hat sich am Montag mit 32:27 (17:13) gegen Frisch Auf Göppingen durchgesetzt. Damit festigten die Kieler den vierten Tabellenplatz der Handball-Bundesliga. Eric Johannson war mit acht Treffern der beste Torschütze im Spiel. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Bis zu 24 Grad möglich in Schleswig-Holstein

Am Mittwoch ist es von Ostholstein bis nach Nordfriesland heiter und trocken. Von der Unterelbe her sind später auch Schauer und teilweise kräftige Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 24 Grad in Lübeck, an der Ostsee werden es zwischen 16 und 20 Grad. Der Wind weht teils mäßig, teils frisch aus Südost bis Ost mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 07:00 Uhr

