Müllberg Norderstedt: Prozessauftakt gegen Deponiebetreiber Stand: 26.10.2022 05:00 Uhr Am Norderstedter Amtsgericht beginnt heute der Prozess gegen den Betreiber einer Mülldeponie. Er soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der Verursacher des Müllbergs von Norderstedt sein.

von Philipp Eggers

Jahrelang war er untergetaucht: Gad Rüdiger G., Betreiber der Mülldeponie in Norderstedt (Kreis Segeberg) im Stadtteil Friedrichsgabe. Ab heute muss er sich vor dem Norderstedter Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und seiner Tochter, die zwischenzeitlich die Geschäfte geleitet hat, den unerlaubten Umgang mit Abfällen und das unerlaubte Betreiben von Anlagen in jeweils einem besonders schweren Fall vor. Dabei handelt es sich um abstrakt formulierte Vergehen aus dem Umweltrecht, die beschreiben, welche Müllarten in welchem Betrieb entsorgt und gelagert werden dürfen.

Betreiber hätte Müll nur zwischenlagern dürfen

Auf dem Deponiegelände türmen sich bis heute mehrere zehntausend Kubikmeter illegal gelagerter Müll meterhoch auf - darunter auch gefährliche Stoffe, wie krebserregender Asbest und teerhaltige Dachpappe. Ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten konnte Anfang 2021 eine vom Müllberg ausgehende Gefährdung für Mensch und Natur nicht ausschließen. Dabei hätte Gad Rüdiger G. auf seinem Recyclinghof nur ungefährlichen Müll zwischenlagern dürfen.

2017 taucht der Deponiebetreiber ab

Doch G. soll über Jahre Müll angenommen haben, den er gar nicht hätte annehmen dürfen, und hat Müll, den er annehmen durfte, nicht weiterverteilt. Bei der für die Überwachung zuständigen Behörde LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) galt die Norderstedter Deponie über Jahre als einer der bestüberwachten Betriebe des ganzen Landes. 2017 schreibt das LLUR Betreiber Gad Rüdiger G., dass "aufgrund der Art der Abfälle und der Art der Lagerung eine Verunreinigung der Schutzgüter Boden und Wasser nicht ausgeschlossen werden" könne. Die ungenehmigte Lagerung von Abfällen sei geeignet, "Gefahren und schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen". Kurz danach taucht der Betreiber ab.

Räumung des Müllbergs: Kosten in Millionenhöhe

In der Folge entbrennt ein Streit zwischen Stadt und Land, wer für die Beseitigung des Müllbergs verantwortlich ist. Erst ab Sommer 2022 zeichnet sich eine Lösung ab: Bei der Zwangsversteigerung des Grundstücks erhält die Stadt Norderstedt den Zuschlag - jetzt kann ein von Stadt und Land beauftragtes Unternehmen das Gelände räumen. Die Kosten für die Räumung schätzen Stadt und Land auf etwa 3,8 Millionen Euro. Es könnte nach NDR Informationen sogar noch teurer werden, falls kontaminierter Boden abgetragen und entsorgt werden muss.

Betreiber muss vor Gericht auftauchen

Ende 2021 taucht dann überraschend der ehemalige Betreiber der Deponie wieder auf. Über einen Anwalt meldet er sich bei der Staatsanwaltschaft Kiel. Der Prozessauftakt heute ist eine Premiere: Zum ersten Mal steht mit Gad Rüdiger G. der mutmaßliche Verursacher des Müllbergs im Fokus. Das Gericht hat für den Prozess gegen ihn und seine Tochter insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt.

