Stand: 08.11.2022 10:21 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

700 Menschen bei Mahnwache nach der Messerattacke in Kiel

Nach dem Angriff auf mehrere junge Männer am Wochenende kamen am Montag hunderte zu einer Mahnwache am Tatort in der Kieler Innenstadt zusammen. Der Auslöser des Streits, sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft, die lackierten Fingernägel von einem der Männer gewesen sein. Insgesamt wurden vier Männer durch Faustschläge und Messerstiche zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bei der Mahnwache kamen viele Menschen mit Regenbogenfahnen. Die Polizei sucht nach den bisher unbekannten Angreifern und rief eine Belohnung von 2.000 Euro für Hinweise, die zu ihrer Verhaftung führen, aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

Erneut Zugausfälle im ganzen Land

Auf vielen Strecken im Regionalverkehr der Bahn fallen am Dienstag erneut die Züge aus. Nach Angaben der DB Regio liegt dies daran, dass viele Mitarbeitende krank sind. Betroffen sind unter anderem die Strecken Flensburg - Kiel, Rendsburg - Kiel, sowie Kiel-Lübeck und die Verbindung zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und Kiel Oppendorf. Laut DB Regio fahren dort, wo Züge ausfallen, Ersatz-Busse. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

Holstein Kiel zu Gast in Hamburg

Der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist am Dienstag beim FC St. Pauli zu Gast. Für die Kieler läuft es aktuell gut, sie stehen auf Platz acht in der Tabelle, St. Pauli hingegen schwebt in Abstiegsgefahr. Den Hamburgern gelang in den vergangenen elf Spielen nur ein Sieg. Trotzdem: Die Favoritenrolle will Kiels Trainer Marcel Rapp nicht annehmen. Dafür sei St. Paulis Qualität zu hoch, sagte er vor dem Spiel. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

A210: Sanierung der Anschlussstelle Schacht Audorf

Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an der A210 werden die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Schacht Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von Montag bis Freitag gesperrt. Eine Umleitung für den abfahrenden Verkehr erfolgt über das Autobahnkreuz Rendsburg. Die Umleitung für den auffahrenden Verkehr erfolgt innerorts. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 15:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2022 | 08:30 Uhr