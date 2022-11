Elektro-Fähre für die Trave wird in Stralsund gebaut Stand: 09.11.2022 12:20 Uhr In der Stralsund Volkswerft wird eine Elektro-Autofähre von der Firma Ostseestaal gebaut. Am Mittwoch war Kiellegung.

In Stralsund wurde nach dem Kauf des ehemaligem Werft-Geländes durch die Stadt am Mittwoch das erste neue Schiff auf Kiel gelegt. Gebaut wird eine Elektro-Autofähre der Firma Ostseestaal, die in Schleswig-Holstein verkehren soll.

Fähre für Travemünde

Das 37 Meter lange Schiff soll künftig den Lübecker Stadtteil Travemünde mit der Halbinsel Priwall verbinden. Die Fähre kann bis zu 300 Personen, 15 Fahrräder und knapp 20 Autos und bei Bedarf auch bis zu zwei Lkw pro Fahrt mitnehmen. Es ist die größte Elektrosolarfähre, die die Firma Ostseestaal mit ihrer Tochterfirma Ampereship je gebaut hat.

Badrow: "Schiffbau gehört zu Stralsund"

Für die Kielleguung und den Bau hat das Unternehmen nun noch eine weitere Halle auf dem ehemaligen Volkswerftgelände in Stralsund angemietet. Der Schiffbau gehöre zu Stralsund wie Butter bei die Fische, freute sich Oberbürgermeister Alexander Badrow über die Kiellegung bei Ostseestaal.

