Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Europäisches Hansemuseum Lübeck setzt KI ein

Im Europäischen Hansemuseum Lübeck wird am Dienstag ein Projekt vorgestellt, das unter anderem diesen Sommer getestet wurde. Künstliche Intelligenz wurde im Museum eingesetzt, um unter anderem die Besucherströme auszuwerten. Sören Affeldt, Kommunikationsleiter im Europäischen Hansemuseum sagte über die Technik: "Im Sommer zum Beispiel liegt es auf der Hand, Familien anzusprechen, weil die im Sommerurlaub hier sind. Aber vielleicht sagt uns die KI, dass sie am Strand sind oder im Hansapark, das ist jetzt ein ganz spannender Punkt." Der Anspruch des Europäischen Hansemuseums ist es, für alle Menschen ein interessantes Angebot zu bieten. Diese Forschungsergebnisse gelten aber nicht nur für Museen, sondern können auch auf andere Kultureinrichtungen angewendet werden, wie zum Beispiel Theater, Opernhäuser, Volkshochschulen und Bibliotheken. Das Ziel ist, dass Kultur wieder viel attraktiver wird für alle Bevölkerungsschichten und nicht nur für einen kleinen elitären Kreis. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Beamte der JVA Lübeck

Insgesamt wird gegen zwölf Personen ermittelt. Drei davon sind Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA), bei den übrigen handelt es sich um Bekannte oder Angehörige von Inhaftierten, so die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf steht im Raum, dass Angehörige und Bekannte Inhaftierten Drogen ins Gefängnis geschmuggelt haben sollen, während die Beamten dabei weggesehen oder sich an dem Schmuggel selbst beteiligt haben, so ein Sprecher. Es wurden Arbeitsplätze und Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Da neben dem Vorwurf des Schmuggels eine mutmaßliche Dienstverletzung im Raum steht, ermittelt die Kieler Staatsanwaltschaft, die landesweit für Korruptionsfälle zuständig ist. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 16:30 Uhr

