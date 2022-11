Stand: 08.11.2022 10:25 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stutthof-Prozess: Ortsbesichtigung des Lagers in Polen

Im sogenannten Stutthof-Prozess vor dem Landgericht Itzehoe geht es am Vormittag um den Besuch des Lagers. Richter und andere Prozessbeteiligte waren nach Polen gereist, um sich ein Bild des Konzentrationslagers zu machen. Bei dem Vor-Ort-Termin sollte geklärt werden, was die Angeklagte von ihrem Büro in der Lagerkommandantur aus sehen konnte. Davon soll am Dienstag berichtet werden. Die Staatsanwaltschaft wirft der angeklagten ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. aus Quickborn vor, in mehr als 11.000 Fällen Beihilfe zum Mord begangen zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

Deichschau auf der Insel Helgoland

Vertreter des Landesbetriebes Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) setzen ihre Deichschau entlang der Nordseeküste fort. Dabei reisen sie per Schiff auf die Nordsee-Insel. Bei der Deichschau auf der Insel Helgoland sind auch Vertreter des Kreises Pinneberg und der Gemeinde Helgoland dabei. Die Experten begutachten die Küstenlinie auf der Hauptinsel und auf der Düne. Am Mittwoch werden die traditionellen Herbst-Deichschauen im Kreis Dithmarschen fortgesetzt, mit dabei ist dann auch Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

Elmshorn setzt auf Plastik- statt Eisbahn

Elmshorn (Kreis Pinneberg) bekommt auch in diesem Jahr eine Eisbahn - allerdings eine aus Plastik, dies teilt das Stadtmarketing mit. Am 21. November beginnt auf dem Holstenplatz auf zwei Bahnen das Eisstockschießen. Das Turnier mit mehr als 250 Teams ist ausgebucht. Schlittschuhlaufen auf echtem Eis ist wegen des Energiespargebots nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

