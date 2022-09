Stand: 22.09.2022 08:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Startschuss für das Forschungsvorhaben Marispace-X

Roboter werden in Zukunft durch unsere Meere gleiten und den Boden scannen. Herauskommen soll eine detaillierte, digitale Karte von Nord- und Ostsee. Die Daten könnten zum Beispiel dabei helfen, Altmunition aufzuspüren oder optimale Plätze für Offshore-Windkraftanlagen oder Seegraswiesen zu finden. 15 Millionen Euro kostet das Vorhaben. 9,4 Millionen übernimmt der Bund. Ministerpräsident Günther sieht Marispace-X als Beitrag zur Energiewende. Da sich durch die detaillierten Daten Planungszeiten verkürzen würden, könnten Windräder künftig schneller ans Netz gehen, so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:00

Große Nachfrage nach neuem Corona-Impfstoff

Laut Hausärzteveband und Arzneimittelhändlern ist die Nachfrage nach dem neuen Omikron-Impfstoff hoch. Das neue Vakzin ist angepasst an die aktuellen Varianten BA.4 und BA.5. Erste Dosen sollen im Schnellverfahren schon heute und morgen ausgeliefert werden, die ersten Einheiten sollen Anfang kommender Woche verspritzt werden. Nach NDR Informationen sind am ersten Bestelltag insgesamt mehrere zehntausend Dosen in Schleswig-Holsteins Apotheken geordert worden. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:00

CL: THW Kiel verliert in Celje

Die Handballer vom THW Kiel haben im siebten Pflichtspiel der Saison ihre erste Niederlage einstecken müssen. In der Champions League Vorrunde unterlagen die Kieler beim slowenischen Meister RK Celje mit 36:38. Auch zehn Treffer von Kreisläufer Patrick Wiencek reichten nicht, um dem slowenischen Meister zu bezwingen, zu fehlerhaft war das THW-Spiel. Weiter geht es für den THW mit dem Bundesliga-Nordduell beim Tabellenachten TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag (14 Uhr). | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 06:00

Schwerer Verkehrsunfall auf der A24 in Höhe Talkau

Laut Autobahnpolizei war am Mittwochabend auf der A24 in Höhe Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein PKW mit voller Wucht auf ein Motorrad aufgefahren. Der Biker wurde von seinem Sitz geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Autobahn musste Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss jetzt geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 07:00

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 256,7

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 21.9.) wurden insgesamt 1.495 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 256,7. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 328,9. Stormarn hat mit 213,9 den niedrigsten Wert. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 06:00 Uhr

Entwarnung nach Gasaustritt in Büchen

In Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg tritt an der Straße Hasental laut Polizei kein Gas mehr aus. Daher sind die Straßensperrungen in dem Bereich aufgehoben worden. Gestern Nachmittag war bei Bauarbeiten eine Gasleitung in Büchen beschädigt worden. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es laut Bahn aber weiterhin zu Einschränkungen im Zugverkehr. Zwischen Büchen und Lauenburg pendeln daher ersatzweise Busse. Zugreisende können sich im Internet über www.bahn.de informieren. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 06:00 Uhr

Gericht stoppt Ernennung von neuer Generalstaatsanwältin

Die Landesregierung muss nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) neu über die Generalstaatsanwalts-Stelle in Schleswig-Holstein entscheiden. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat vorläufig untersagt, die Stelle an die bisher ausgewählte Bewerberin zu vergeben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich für die Leiterin der Kieler Staatsanwaltschaft, Birgit Heß, entschieden. Dagegen hatte der Leiter der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ralph Döpper, Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt. Er hatte sich ebenfalls um den Posten beworben. Während das Verwaltungsgericht zu dem Schluss gekommen war, dass die getroffene Auswahl weder Formfehler noch sachliche Mängel aufweise, sah das OVG das Recht des Mitbewerbers auf eine ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung aus mehreren Gründen als verletzt an. Der Jurist könne deshalb verlangen, dass über seine Bewerbung nochmals und nunmehr fehlerfrei entschieden werde. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass er in einem neuen Auswahlverfahren erfolgreich sein werde. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2022 19:30 Uhr

Wetter: Heiter bis wolkig mit Sonne

Örtlich bilden sich am Morgen Nebelfelder. Im Laufe des Vormittags lösen diese sich auf und es wird ein heiterer bis wolkiger Tag mit Sonnenschein. Die Temperaturen klettern auf 15 Grad auf Amrum, in Bad Schwartau soll es 18 Grad werden. Der Wind weht mäßig aus Südwest bist Südost. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 06.00 Uhr

