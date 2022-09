Stand: 14.09.2022 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rockergruppe "United Tribuns" verboten: Razzia in SH

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die rockerähnliche Gruppierung "United Tribuns" verboten. Mitglieder der Gruppe hätten schwerste Straftaten begangen, unter anderem Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte, sagte die SPD-Politikerin. Heute Morgen gibt es in Zusammenhang mit dem Verbot Razzien in neun Bundesländern - auch in Schleswig-Holstein. Laut Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) werden derzeit 35 Objekte der Gruppierung mit dem Ziel der Beweissicherung und der Vermögenseinziehung durchsucht. Von den bundesweit 13 Chaptern der "United Tribuns" befinden sich vier in Schleswig-Holstein mit Schwerpunkt in der Hansestadt Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:00 Uhr

Einzelhandel in SH: Immer weniger Kunden

Nach Angaben des Handelsverbands Nord kaufen 20 bis 30 Prozent weniger Kunden als vor Corona in den Innenstädten ein. Gründe sind demnach die Inflation, steigende Energiekosten und Lieferengpässe. Betroffen ist laut Verband auch der Onlinehandel. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 06:00 Uhr

Kritik von Karin Prien

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) fordert Änderungen am geplanten Infektionsschutzgesetz. Sie nannte den Entwurf in der "Bild"-Zeitung eine Katastrophe für Schülerinnen und Schüler. Schleswig-Holstein könne dem Vorhaben im Bundesrat so nicht zustimmen. Hintergrund ist die Sorge, dass Schüler mit dem neuen Infektionsschutzgesetz schlechter gestellt werden als Erwachsene. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 06:30 Uhr

Feuer am Geomar in Kiel

Am Dienstagnachmittag war am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ein Feuer ausgebrochen. Es gab auch eine Explosion, wie die Berufsfeuerwehr Kiel meldete. Mehr als 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf waren im Einsatz. Das Feuer wurde im Laufe des Nachmittags gelöscht, die Einsatzkräfte suchten anschließend noch nach Glutnestern. Eine Person wurde bei dem Feuer verletzt und kam ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 225,0

In Schleswig-Holstein ist eine Corona-Inzidenz von 225,0 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle am Dienstagabend mit. Am Dienstag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 210,5 gelegen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Sozialministerin Touré fordert Flüchtlingsgipfel Angesichts der angespannten Lage in den Unterkünften für Geflüchtete fordert Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) einen Flüchtlingsgipgel von Bund und Ländern. In einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der NDR Schleswig-Holstein vorliegt, schreibt Touré, die Kapazitäten der Landesunterkünfte seien bald ausgeschöpft, auch die Kommunen stießen an ihre Grenzen. Jetzt sei der Bund gefordert, um den Ländern zu helfen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 20:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Schauer im Mix

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zwischendurch kann es regnen oder einzelne Schauer geben. Bis zum Abend hin bleibt es aber zuerst meist trocken. Später wird es dann vor allem nördlich des Nord-Ostsee-Kanals nass. Die Höchstwerte liegen heute bei 17 Grad in Flensburg bis 18 Grad in Bad Oldesloe. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch aus West bis Nordwest. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 15 Grad in Niebüll bis 17 Grad in Lauenburg.

