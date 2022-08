Stand: 29.08.2022 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

NABU warnt vor massenhaftem Umstieg auf Brennholz

Wegen der hohen Energiepreise setzen offenbar viele Hauseigentümer auf Kaminöfen. Etwa 400.000 davon gibt es in Schleswig-Holstein, Trend steigend. Der Naturschutzbund (NABU) warnt allerdings aus Umweltschutzgründen vor einem massenhaften Umstieg auf Holzfeuerung - sowohl im privaten, als auch im industriellen Bereich. Der Wald sei ein wichtiger CO2-Speicher. Der NABU fordert von Verbrauchern einen nachhaltigeren Umgang mit Brennholz. In Schleswig- Holstein bietet sich nach Ansicht von Ingo Ludwichowski vom NABU beispielsweise das Holz an, das regelmäßig bei der Knickpflege anfällt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 06:00 Uhr

Prozess wegen versuchten Totschlags beginnt

Vor dem Landgericht Kiel beginnt der Prozess gegen einen 22-jährigen Kieler wegen versuchten Totschlags. Nach der Tat im September vergangenen Jahres flüchtete er laut Anklage und wurde mehrere Monate nach der Tat von der Polizei in Ungarn festgenommen. Der Mann soll laut Anklage in einem Treppenhaus in Kiel-Gaarden dem neuen Partner seiner Frau aufgelauert, eine Waffe auf den Kopf des 45-Jährigen gerichtet und abgedrückt haben. Das Opfer konnte den Schuss mit dem Arm ablenken, wurde aber von mehreren Schüssen an Hand, Oberschenkel und Hüfte getroffen. Der Prozess soll mindestens bis November dauern. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:00 Uhr

A7 stundenlang gesperrt

Ein umgestürzter Lkw sorgte für eine stundenlange Sperrung auf der A7 bei Schleswig: Laut Polizei war der Lastwagen aus den Niederlanden am Abend zwischen Schuby und Tarp von der Fahrbahn abgekommen. Er landete auf dem Grünstreifen und kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt. Beladen war der Laster mit etwa 20 Tonnen Babynahrung. Er musste mit einem Kran geborgen werden. Die A7 war bis etwa fünf Uhr heute Morgen in Richtung Flensburg vollgesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 06:00 Uhr

Privatsauna in Kremperheide abgebrannt

Ein Feuer hat eine rund 100 Quadratmeter große Privatsauna in Kremperheide (Kreis Steinburg) zerstört. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Sonntagabend gegen 21 Uhr ausgebrochen. Rund 100 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf ein benachbartes Einfamilienhaus übergriff. Eine Person musste behandelt werden, weil sie zuviel Rauch eingeatmet hatte. Die Schadenshöhe und die Ursache für den Brand sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:00 Uhr

Wetter: Meist trocken und etwas kühler

Heute gibt es neben wolkigen auch freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. An den Küsten und zwischen Ostholstein und dem Lauenburgischen kann am Vormittag vereinzelt etwas Regen runterkommen, später bleibt es aber trocken. An der See weht der Wind frisch und böig. Maximal sind 20 Grad an der Ostsee bis 23 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) möglich. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 06:00 Uhr

