Stand: 04.08.2022 06:07 Uhr

Kind stirbt bei Verkehrsunfall in Timmendorfer Strand

Auf einem Parkplatz im Ortsteil Niendorf wurde am Nachmittag ein 2-jähriges Kind von einem Auto erfasst. Wie die Leitstelle meldet, starb der Junge noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 06:30 Uhr

Wacken Open Air wird offiziell eröffnet

Bereits seit Anfang der Woche herrscht in der 1.800 Einwohner großen Gemeinde Wacken (Kreis Steinburg) Ausnahmezustand: Tausende Fans sind angereist, um pünktlich heute zum offiziellen Start des Wacken Open Airs dabei zu sein. Um 13 Uhr ist es soweit, dann steht nach Angaben der Veranstalter die Stürmung des Holy Grounds an. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause dürfen die Fans dann in den Bereich direkt vor den zwei Hauptbühnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 06:00 Uhr

Ermittlungen gegen geschlossenen Landschlachtbetrieb

Nach den Vorwürfen gegen eine Schlachterei in Flintbek ermittelt jetzt das Landeskriminalamt. In dem Betrieb sollen Rinder unter anderem nicht ausreichend und unsachgemäß betäubt worden sein. Eine LKA-Sprecherin bestätigte NDR Schleswig-Holstein, dass Ermittlungen wegen möglicher schwerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen wurden. Tierschützer hatten mit versteckter Kamera Aufnahmen gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 05:30 Uhr

Leichenfund in Bad Segeberg

Ein Gärtner in Bad Segeberg hat am Dienstag eine bereits skelettierte Leiche entdeckt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kiel habe die Leiche mindestens einige Monate am Fundort gelegen. Sie sei bereits rechtsmedizinisch untersucht worden. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen, bislang können sie nur sagen, dass es sich um die Leiche eines Mannes handelt. Nun werde ein Abgleich mit Vermisstenfällen gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 05:30 Uhr

Wetter: Meist Sonnig, später vereinzelt Gewittert

Heute gibt es zunächst lockere Wolken und Sonnenschein - zur Nordsee hin sind ab und zu kurze Schauer möglich. Im Laufe des Tages ziehen dann von der Nordsee und Elbe her mehr Quellwolken auf. Vereinzelt kann es regnen, am Abend sind örtlich auch kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. In den meisten Regionen bleibt es aber trocken. Im ganzen Land ist es heute warm bis schwül-heiß. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad auf Sylt, um 32 Grad in Kiel bis 35 Grad in Mölln. Es weht ein von südlich später auf westlich bis nordwestliche Richtungen drehender, mitunter auffrischender Wind, dazu mögliche Schauer- und Gewitterböen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 20 Grad auf den Halligen bis 33 Grad in Büchen.

