Energiepreise: Immer mehr besorgte Anrufe bei Versorgern

In den Kundencentern der Energieversorger stehen die Telefone kaum still. Allein bei den Stadtwerken Kiel hat es im Juli zehn Prozent mehr Anrufe gegeben als im Juli vergangenen Jahres. Die schriftlichen Anfragen sind nach Angaben eines Sprechers sogar um 25 Prozent gestiegen. Ähnliches berichten andere Versorger. Mieterbund und Sozialzentren sehen nun die Politik in der Pflicht, diejenigen zu unterstützen, die voraussichtlich ihre Strom- oder Gasrechnung nicht mehr bezahlen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 07:00 Uhr

Bahnverkehr rollt wieder an

Nach einem Oberleitungsschaden gestern Nachmittag in Hamburg läuft der Zugverkehr seit dem Morgen wieder. Das teilte ein Sprecher der Bahn mit. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg war wegen der Reparaturarbeiten gesperrt, betroffen waren Regional- und auch der Fernverkehr. Der S-Bahnverkehr in Hamburg war laut Bahn nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 06:00 Uhr

Inoffizieller Start des Wacken Open Airs

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause rückt das kleine Wacken wieder in den Blickpunkt der Heavy-Metal-Szene. Erstmals seit 2019 werden im Norden wieder 75.000 Fans erwartet. Rund die Hälfte von ihnen ist bereits da - morgen geht das Festival offiziell los. Doch schon heute werden an kleineren Bühnen die Boxen aufgedreht, ein Teil des Geländes ist dann bereits zugänglich. Die beiden großen Hauptbühnen, in deren Mitte ein riesiger Bullenschädel aus Metall hängt, werden erst ab morgen bespielt. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 06:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix - aber sehr warm

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt überwiegend trocken - nördlich des Nord-Ostsee-Kanals gibt es mehr Wolken und über den Tag hinweg kann es vereinzelt kurze Schauer geben. Dazu ist es recht schwül und oft warm bis heiß bei Höchstwerten von 22 Grad auf Nordstrand (Kreis Nordfriesland) bis 32 Grad in Büchen (Kres Herzogtum Lauenburg). Dazu weht ein schwacher, tagsüber oft mäßiger und böiger, an der Nordsee auch frischer Südwest- bis Westwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 21 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 31 Grad in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg).

