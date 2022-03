Stand: 05.03.2022 10:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtagswahl im Mai: CDU und SSW stellen Landesliste auf

Die Schleswig-Holsteinische CDU will heute auf ihrem Parteitag in Neumünster die Landesliste aufstellen. Der Listenvorschlag fällt dabei jünger und weiblicher aus: Die Frauen sind demnach leicht in der Überzahl. Parteichef und Ministerpräsident Günther spricht von einem wichtigen gleichstellungspolitischen Signal. Er selbst tritt als Spitzenkandidat an, auf Platz zwei folgt Bildungsministerin Prien. Auch der SSW trifft sich heute zu einem Landesparteitag: Die Partei der dänischen Minderheit möchte in Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg das Wahlprogramm zur Landtagswahl verabschieden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2022 09:00 Uhr

Kiel-Mettenhof: 2000 Haushalte ohne Strom

In etwa 2.000 Haushalten im Kieler Stadtteil Mettenhof war am Samstagmorgen die Stromversorgung unterbrochen. Die Störung dauerte von 6.13 Uhr bis 7.38 Uhr, teilten die Stadtwerke Kiel per Twitter mit. Grund für die Störung war nach Angaben eines Sprechers ein Kabelfehler. Warum es zu dem Fehler kam, war zunächst nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2022 09:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt erneut an

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.565 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 4.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 971,6 (Vortag: 954,8). Den höchsten Wert hat die Stadt Flensburg mit 1.907,0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 343.971. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.141. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2022 08:00 Uhr

Fußball: Holstein Kiel verliert gegen Paderborn

In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel am Freitagabend die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Störche verloren vor 9.000 Fans im Holstein-Stadion mit 3:4 gegen den SC Paderborn. In der Tabelle bleibt Holstein Kiel damit vorerst mit auf Platz Elf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken

Heute gibt es Sonne und Wolken im Wechsel, mitunter auch längere sonnige Abschnitte - dabei oft trocken. Im Laufe des Nachmittags kommen dann mehr Wolken von Osten her, es bleibt aber weiter trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal 3 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 6 Grad in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen).

