ÖPNV: Zweitägiger Warnstreik im kommunalen Busverkehr

Seit Beginn des Frühdienstes sind die Beschäftigten der kommunalen Busunternehmen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster aufgerufen, bis Dienstagabend ihre Arbeit niederzulegen. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen. Ver.di rechnet nach eigenen Angaben mit einer sehr großen Beteiligung der 1.600 Mitarbeiter. Nicht betroffen sind unter anderem die Busse der Verkehrsbetriebe Plön, der Autokraft und des Unternehmens Fördebus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2022 08:00 Uhr

Schleswig-Holsteiner produzieren mehr Müll

Zwischen den Jahren 2010 und 2020 ist die Abfallmenge pro Kopf um mehr als zehn Prozent gestiegen. 593 Kilogramm Müll pro Einwohner landen jedes Jahr im Schnitt in den Mülltonnen in Schleswig-Holstein. Zehn Jahre zuvor waren es noch 538 Kilogramm. Das geht aus Zahlen des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hevor. Vor allem beim Biomüll beobachten die Behörden seit Jahren einen stetigen Anstieg. 2020 hat es auch beim Haus- und Sperrmüll ein großes Plus gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2022 08:00 Uhr

Bürgermeister-Stichwahlen in Eutin und Mölln nötig

Bei den Bürgermeister-Stichwahlen in Eutin (Kreis Ostholstein) und Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit erhalten. Am 20. März wird es daher in beiden Städten Stichwahlen geben - in Eutin zwischen dem parteilosen Carsten Behnk und Christoph Gehl (SPD) und in Mölln zwischen Ingo Schäper (SPD) und Jan Frederik Schlie (CDU-Mitglied, tritt aber als Einzelbewerber an). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt leicht auf 833,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 616 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 27.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 833,8. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.342,1, den niedrigsten Wert meldet der Kreis Pinneberg mit 556,9. Die Hospitalisierungsrate liegt unverändert bei 6,42. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 348 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2022 09:00 Uhr

LNG-Terminal in Brunsbüttel soll gebaut werden

Um sich von russischem Gas unabhängiger zu machen, soll in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein Terminal für Flüssigerdgas entstehen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Regierungserklärung gesagt. Damit wolle man eine sichere Energieversorgung des Landes gewährleisten, so Scholz. Auch in Niedersachsen soll ein Terminal gebaut werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2022 07:00 Uhr

Wetter: Nach möglichem Nebel scheint die Sonne

Heute nach möglichem Nebel oder Hochnebel überwiegend sonnig und trocken. Im Südosten zeitweise noch ein paar Wolken. Zum Abend hin von der Nordsee her aufziehende hohe Wolkenfelder. Höchstwerte 6 Grad in Burg auf Fehmarn bis 9 Grad in Itzehoe. Schwacher, im Verlauf mäßiger, an den Küsten und auf den Inseln teils frischer Südostwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 4 Grad in Grömitz bis 6 Grad in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2022 07:00 Uhr



