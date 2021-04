Stand: 20.04.2021 06:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sondersitzung: Landtag berät über geplante Corona-Notbremse

Im Fokus einer heutigen Sondersitzung im Landtag steht die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die der Bund umsetzen will. Ministerpräsident Günther will darüber und über die damit verbundenen Auswirkungen auf Schleswig-Holstein berichten. Dabei geht es auch um die sogenannte Bundes-Notbremse, die in wenigen Tagen umgesetzt werden könnte: Pauschale Ausgangsbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 lehnt die Jamaika-Koalition weiter ab. NDR Schleswig-Holstein überträgt die Sondersitzung ab 15 Uhr im Video-Livestream auf NDR.de und in der NDR SH App. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2021 06:00

Sieben-Tage-Inzidenz bleibt in Schleswig-Holstein nahezu gleich

Schleswig-Holstein bleibt mit der Inzidenz weiterhin das einzige Bundesland unter 100. Der Wert liegt den aktuellen Daten der Landesmeldestelle nach bei 72,1, ähnlich zum Vortag (72,0). Die Kreise betrachtet überschritt weiterhin nur das Herzogtum Lauenburg die kritische 100er-Schwelle mit 127,8, die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Schleswig-Flensburg (38,3) und Nordfriesland (36,8). Insgesamt wurden 202 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2021 06:00

Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte kritisiert Luca-App

Während der Corona-Pandemie nutzen viele Geschäfte die App Luca zur Kontaktnachverfolgung. Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte sieht das skeptisch. Ein wichtiger Kritikpunkt für Marit Hansen ist die zentrale Datenspeicherung bei einem privaten Anbieter. Landkreistag und Städteverband bewerten die App positiv. Sie erklärten, die Kontaktnachverfolgung mit Luca sei zielführend, datensicher und qualitativ besser als die über Papierlisten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2021 06:00

Wetter: Sonnig, hier und da ein paar Wolken

Heute ist es meist durchweg sonnig. Im Tagesverlauf tauchen zwar hier und da ein paar kleine Quellwolken auf, aber es bleibt trocken. Die Höchstwerte erreichen 11 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) bis 17 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 17:30

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2021 | 06:00 Uhr