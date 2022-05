Stand: 24.05.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Proben für Karl-May-Festspiele beginnen

Nach zwei Jahren Pause beginnen am Kalkberg in Bad Segeberg die Proben für die Karl-May-Spiele. Zur Feier des Saisonauftakts gibt der Bad Segeberger Bürgermeister Toni Köppen am Dienstag einen Empfang für die Darstellerinnen und Darsteller. Wieder mit dabei ist Alexander Klaws als Winnetou. Die Premiere des diesjährigen Stücks "Der Ölprinz" findet am 25. Juni statt .

LKW-Brand auf der A24

Auf der A24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) ist am Montagabend ein LKW in Brand geraten. Nach Angaben der Rettungsleitstelle platzte ein Reifen an dem Lastwagen, dieser fuhr dann noch auf der Felge weiter. Daraufhin fingen der Radkasten und später der ganze LKW an zu brennen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Autobahn war in Richtung Hamburg für knapp zweieinhalb Stunden zeitweise voll gesperrt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Schwerlasttransport bringt Löschboot ins Feuerwehrmuseum

Mit einer ungewöhnlichen Fracht startet am Dienstag ein Schwerlasttransport: Er soll ein ausrangiertes Feuerwehr-Löschboot von Hamburg bis ins Feuerwehrmuseum nach Norderstedt bringen. Weil der Transport nur über große Straßen möglich ist, muss das Boot einen Umweg nehmen: über Lübeck, Bad Segeberg und Bad Bramstedt. Für die eigentlich rund 25 Kilometer lange Strecke muss der Transport damit etwa 150 Kilometer zurücklegen. Am Mittwochmorgen soll das Feuerwehrboot in Norderstedt ankommen. Es kommt ursprünglich aus Hessen und war fast sechzig Jahre lang im Einsatz.

Besuchsrecht in Kliniken der Region gelockert

Die Segeberger Kliniken haben ihre strengen Besuchsregeln gelockert. Seit Montag dürfen Patienten im Kreis Segeberg wieder Besuch empfangen und brauchen keine Sondergenehmigung mehr. Bislang hatte das Krankenhaus im Einzelfall entschieden. Anders als in den Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg müssen Patienten hier jedoch eine feste Besuchsperson festlegen - für eine Stunde am Tag. Lockerer sind die Regeln im Sankt Adolf-Stift in Reinbek (Kreis Stormarn): Dort darf ein Patient mehrere Besucher pro Tag empfangen, auch länger als eine Stunde.

Rettungskräfte trainieren über Uetersen im Kreis Pinneberg

Seit Montag trainieren auf dem Flugplatz Uetersen-Heist (Kreis Pinneberg) Rettungskräfte eine Woche lang für den Ernstfall. Die Luftrettung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) und die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Hamburg üben, wie sie Verletzte mit einer Rettungswinde retten können. Ein Sprecher des ADAC teilte mit, dass alle Beteiligten des Teams aus Piloten, Bordtechnikern, Notfallsanitätern und Ärzten die Verfahren perfekt beherrschen müssten, damit im Ernstfall schnell und sicher geholfen werden könne. Die Luftretter trainieren das Manöver einmal pro Jahr - jetzt zum ersten Mal in Schleswig-Holstein.

Lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen

Reisende müssen sich am Hamburger Flughafen in diesen Tagen auf lange Schlangen einstellen und Geduld mitbringen. Am Montag betrug die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen nach Angaben der Bundespolizei etwa 30 Minuten. Am Wochenende mussten Fluggäste zum Teil bis zu 90 Minuten einplanen. Zum Beginn der Pfingstferien in Hamburg rechnete der Flughafen am Montag mit rund 19.000 Passagieren. Bereits am Wochenende reisten insgesamt 41.000 Menschen vom Hamburger Flughafen aus in den Urlaub.

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.05.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 439,2. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 440,3 und im Kreis Pinneberg bei 448,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 462,6.

