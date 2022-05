Stand: 17.05.2022 17:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Offenbar Wolf bei Wahlstedt gesichtet

Noch immer sucht Götz Resenhoeft, Betriebsleiter auf dem Gut Hülsenberg in Wahlstedt (Kreis Segeberg) nach einem seiner Rinder. Am Wochenende war die gesamte Herde - allesamt trächtig - von der Weide geflohen. Mutmaßlich, weil ein Wolf die Tiere aufgescheucht und gejagt hatte, vermutet Betriebsleiter Resenhoeft. Eine Wildkamera direkt an der Weide hatte kurz zuvor einen Wolf fotografiert. Ob tatsächlich der fotografierte Wolf die Rinderherde von der Weide getrieben hat, lässt sich laut dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) nicht mehr feststellen. Aktuell sind Wölfe in Schleswig-Holstein laut LLUR in den meisten Fällen unauffällig unterwegs. Auch die Rinderherde in Wahlstedt ist laut Betriebsleiter Resenhoeft zumindest äußerlich unversehrt geblieben. In der kommenden Woche soll ein Tierarzt klären, ob die Tiere trotz Schock weiter trächtig sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30 Uhr

Stutthof-Prozess wird fortgesetzt

Im Prozess um die ehemalige Sekretärin des KZ-Stutthof sollte auch am Dienstag ein Historiker vor dem Landgericht Itzehoe weiter aussagen. Am Montag erklärte er, dass die Angeklagte auch selbstständig Berichte und Briefe verfassen musste. Vor dem Start des Prozesses hatte sie dies bei Befragungen abgestritten. Das Verfahren soll klären, welche Schuld die 93-Jährige, die in einem Quickborner Pflegeheim lebt, an den Vorgängen im KZ hat. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat die Frau wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen angeklagt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

Familienkrankenschwester im St. Adolf-Stift

Um Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, hat das St. Adolf-Stift in Reinbek (Kreis Stormarn) jetzt eine Familienkrankenschwester auf der Mutter-Kind-Station angestellt, die frühe Hilfen anbietet. Auf diese Weise soll Eltern schnell und wertfrei geholfen werden, so die Krankenhaussprecherin Andrea Schulz-Colberg. Die Familienkrankenschwester helfe sowohl bei der Aktivierung von Ressourcen in der Umgebung als auch bei psychischen oder sprachlichen Problemen. Der Kreis Stormarn fördert das Projekt "Frühen Hilfen" mit 25.000 Euro aus Landesmitteln. 15.000 Euro übernimmt das St. Adolf-Stift Reinbek selbst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

Weniger neue Wohnungen gebaut

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Südholstein hält weiter an. Im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein etwa zehn Prozent weniger Wohnungen gebaut als 2020, so das Statistikamt Nord. Die meisten davon wurden jedoch in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde fertiggestellt. Landesweit waren es insgesamt rund 12.600 Wohnungen. Etwas mehr als die Hälfte der Wohnungen befindet sich in Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Einheiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 16.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 489,0. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 600,7 und im Kreis Pinneberg bei 459,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 615,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

