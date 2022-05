Stand: 16.05.2022 09:57 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Zensus 2022: 900.000 Immobilienbesitzer angeschrieben

Der Zensus 2022 hat begonnen. In den nächsten Tagen erhalten deshalb viele Haushalte auch in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn Post. 900.000 Haus- und Wohnungsbesitzer werden für eine Online-Befragung angeschrieben. Sie sollen Fragen zu ihren Gebäuden und Wohnungen beantworten. Weitere 220.000 Südholsteinerinnen und Südholsteiner bekommen per Post eine Einladung für ein persönliches Gespräch mit einem Interviewer. Um Betrug zu vermeiden, müssen sich die Interviewer ausweisen können. "Die ausgewählten Haushalte sind auskunftspflichtig, gesetzlich dazu verpflichtet an Befragung teilzunehmen", so Alice Mannigel vom Statistikamt Nord. Im kommenden Jahr sollen die Ergebnisse der Befragungen veröffentlicht werden. Mit den vom Zensus erhobenen Daten wird unter anderem die Stimmenverteilung im Bundestag berechnet, der kommunale und Länderfinanzausgleich, sowie Gelder für Kitas, Krankenhäuser und das Verkehrsnetze. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Feuerwehr löscht brennende Lagerhalle in Seester

In Seester (Kreis Pinneberg) hat eine brennende Lagerhalle am Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 100 Einsatzkräfte für fast sechs Stunden mit Löschen beschäftigt. Neben einer etwa zehn mal fünfzehn Meter großen Lagerhalle eines Gartenpflegebetriebs hatten auch zwei Garagen gebrannt. Die Halle musste stückweise abgerissen werden. Verletzt wurde niemand. Warum es brannte, ermittelt nun die Polizei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Behinderungen auf der A1 bei Reinfeld

Im Großraum Lübeck dürfte der Start in die Woche für viele Pendler mit einer Geduldsprobe losgehen: Auf der A1 zwischen Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Reinfeld (Kreis Stormarn) werden Markierungsarbeiten in Fahrtrichtung Süden durchgeführt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Zusammen hängt das den Angaben zufolge mit Wartungsarbeiten an den Oberleitungen des E-Highways. Eine Vollsperrung gibt es zwar nicht, aber verengte Spuren und Tempolimits. Heute dauern die Arbeiten bis etwa 15 Uhr. Ab morgen bis kommende Woche Dienstag muss jeweils zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 15.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 635,1. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 575,9 und im Kreis Pinneberg bei 368,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 638,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

