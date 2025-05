Kiel: Erste Bombe wurde entschärft, zweite folgt Stand: 11.05.2025 12:02 Uhr Der Kampfmittelräumdienst hat in Kiel heute Morgen eine Fliegerbombe entschärft. In den Stadtteilen Ellerbek und Wellingdorf soll ab dem Mittag ein weiterer Blindgänger unschädlich gemacht werden.

In Kiel-Meimersdorf ist am Morgen die erste von zwei Fliegerbomben problemlos entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, begann die Entschärfung um kurz nach 8.30 Uhr - nach 40 Minuten war die Bombe unschädlich. Die Straßensperrungen sind aufgehoben, Anwohner können zurück in ihre Häuser. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger lag auf einer landwirtschaftlichen Fläche in der Nähe des Rangierbahnhofs. Er wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt.

Kreuzfahrt mit Mein Schiff 7 und AIDAbella: Reiseanbieter kontaktieren

Ein Hinweis für Urlauber: Passagiere, die am Sonntag mit dem Zug zu oder von einem der Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 7" oder "AIDAbella" im Kieler Hafen an- oder abreisen müssen, werden gebeten, ihre Reiseanbieter zu kontaktieren.

Evakuierung in Stadtteilen Ellerbek und Welldingdorf

Ab Mittag soll in Kiel-Wellingdorf eine 250-Kilo-Fliegerbombe entschärft werden. Dafür müssen bis 12 Uhr etwa 1.300 Anwohner ihre Häuser und auch die im Sperrbereich liegenden Kleingärten verlassen. Betroffen sind mehr als 800 Haushalte in den Kieler Stadtteilen Ellerbek und Wellingdorf.

Ab 11 Uhr steht für sie eine Ersatzunterkunft in der Sporthalle der Ellerbeker Schule im Klausdorfer Weg 62 in Kiel bereit.

Experten rechnen mit reibungslosem Verlauf

Im Anschluss will der Kampfmittelräumdienst laut Stadt mit der Entschärfung der britischen 250-Kilo-Weltkriegsbombe beginnen, die auf einem Grundstück in der Nähe des südlichen Endes des Stadtrat-Hahn-Parks entdeckt wurde. Die Fliegerbombe wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden und hat einen Zünder. Die Experten gehen von einem reibungslosen Verlauf der Entschärfung aus.

B502 nicht von der Sperrung betroffen

Die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft umfahren auch hier während der Evakuierung das Sperrgebiet. Änderungen im Fahrplan gibt es online auf den Seiten der KVG. Die B502 wird laut Stadt nicht von der Sperrung betroffen sein und bleibt durchgehend befahrbar.

Welche Straßen in Kiel-Ellerbek-Wellingdorf sind gesperrt? Alter Ellerbeker Weg

August-Sievers-Ring 1-31, ungerade Hausnummern

August-Sievers-Ring 2-26, gerade Hausnummern

Ellerbeker Weg 144b-190, gerade Hausnummern

Ellerbeker Weg 145

Fargauweg

Julius-Brecht-Straße 2-26, gerade Hausnummern

Klausdorfer Weg 202b

Klaus-Exner-Platz

Kneist 26-28, gerade Hausnummern

Kneist 27

Lütjenburger Straße 2-120, gerade Hausnummern

Lütjenburger Straße 21-109, ungerade Hausnummern

Nissenstraße 43-49, ungerade Hausnummern

Radebrook 31

Schwanenseeplatz 11-19, ungerade Hausnummern

Selenter Straße

Stadtrat-Hahn-Park

Tröndelweg 1-35, ungerade Hausnummern

Willy-Jacob-Weg

Wohldkoppel Welche Kleingärten in dem Sperrgebiet sind betroffen? Ahrenshorst I (Gaarden e.V.)

Rosenberg (Werftpark e.V.)

Russenberg 2 (Werftpark e.V.)

Schlüterkoppel (Elmschenhagen e.V.)

Viehteich (Werftpark e.V.)

Weberkoppel I (Gaarden e.V.)

Weberkoppel II (Gaarden e.V.)

Weberkoppel III (Gaarden e.V.)

Hotline der Stadt Kiel geschaltet

Am Freitag und Sonnabend (9. und 10.5.) von 8 bis 14 Uhr sowie am Sonntag (11.5.) von 7 Uhr bis Evakuierungsende steht das Service-Telefon der Stadt Kiel für alle, die Hilfe brauchen, unter der Nummer (0431) 590 55 55 bereit.

