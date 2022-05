Stand: 10.05.2022 10:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Schenefeld: Lkw und mehrere Autos nach Feuer beschädigt

Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein 5-Tonner in der Friedrich-Ebert-Allee in Schenefeld im Kreis Pinneberg komplett bei der Ankunft der Einsatzkräfte. Der Qualm war von Weitem sichtbar und die Flammen hatten auf einen Carport übergegriffen. Drei geparkte Autos wurden beschädigt. Anwohner mussten wegen des starken Qualms ihr Häuser verlassen. Ursache und Schadenshöhe sind laut einem Feuerwehrsprecher nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Brut- und Setzzeit: Hunde an die Leine

Hundehalter müssen ihre Tiere in Wäldern und Naturschutzgebieten anleinen, wenn diese nicht speziell als Auslaufzone benannt sind. Darauf machen die Jäger des Kreises Pinneberg aufmerksam. Hintergrund für diesen Appell ist die Brut- und Setzzeit. Bis zum 15. Juni sollten Hundehalter deshalb besondere Rücksicht auf die Natur nehmen, so ein Sprecher der Kreisjägerschaft Pinneberg. "Trächtige Rehe, Kitze, kleine Feldhasen, Feldlerchen und andere Tiere werden von freilaufenden Hunden oft aufgescheucht. Für die Wildtiere bedeutet es unnötigen Stress", sagt er. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Warnstreik bei kommunalen Kitas

Eltern müssen sich auf einen Warnstreik an den kommunalen Kitas in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Halstenbek und Neumünster am Donnerstag und Freitag einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zum Arbeitskampf aufgerufen, weil bei den laufenden Tarifverhandlungen noch kein Kompromiss sichtbar ist. Das teilte eine Sprecherin mit. Am Donnerstagvormittag sind Kundgebungen in Neumünster, Henstedt-Ulzburg und Norderstedt geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 9.5.): Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 588,2. Für den Kreis Segeberg gibt die Landesmeldestelle einen Wert von 718,7 an und im Kreis Pinneberg liegt der Wert bei 555,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 736,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

