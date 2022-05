Stand: 06.05.2022 09:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Pinneberg: Razzia wegen Verdachts auf Urkundenfälschung und Menschenschmuggel

Etwa 300 Polizeibeamte haben gestern bei einer großangelegten Razzia in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht - auch ein Haus in Pinneberg. Es ging um den Verdacht der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie der Geldwäsche. Im vergangenen Sommer hatte es in dem Zusammenhang laut Bundespolizei eine erste Durchsuchung in Hamburg gegeben. Am Donnerstag verhaftete die Polizei in der Hansestadt einen Hauptverdächtigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Suchaktion im Rantzauer See

Im Rantzauer See (Kreis Pinneberg) haben Rettungskräfte bis zum frühen Morgen nach einer Person gesucht. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Donnerstagabend gegen 21 Uhr alarmiert, weil eine Person in Barmstedt in den See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht sein sollte. Dutzende Helfer, darunter die DLRG und die Tauchgruppe der Feuerwehr Itzehoe, suchten den See bis 2 Uhr ab, fanden aber niemanden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:00 Uhr

Küchenbrand alarmiert Feuerwehr in Elmshorn

Die Feuerwehr Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht gegen 1 Uhr wegen eines Küchenbrandes alarmiert worden. Aus einer Wohnung in Elmshorn drangen dicke Rauchschwaden, als die Feuerwehrleute eintrafen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der Bewohner der betroffenen Wohnung musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:00 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall bei Ellerbek

Bei Ellerbek (Kreis Pinneberg) ist am frühen Morgen ein Auto gegen einen Baum geprallt. Helfer befreiten laut Feuerwehr eine Person aus dem Fahrzeugwrack. Diese kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 07:00 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 5.5.): Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 653,5. Für Kreis Segeberg gibt die Landesmeldestelle einen Wert von 802,1 an und im Kreis Pinneberg liegt der Wert bei 579,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 812,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

