Leezen: Abriss von Silos beginnt heute

Die 40 Meter hohen Silos in Leezen im Kreis Segeberg sollen verschwinden. Bagger beginnen laut Bürgermeister ab Mittwochmittag mit dem Abriss der 50 Jahre alten Getreidespeicher. Die Gemeinde will auf dem Gelände ein Wohngebiet errichten. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Apotheken streiken ab Mittag

Auch in Südholstein schließen viele Apotheken heute bereits am Mittag um 12 Uhr. Darauf hat die Apothekerkammer hingewiesen. Es sei nicht klar, wie viele Apotheken am Streik teilnehmen. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das am Mittwoch in Berlin beschlossen werden soll: Die Ampel will den sogenannten "Zwangsrabatt" erhöhen. Viele Apotheken fürchten finanzielle Einbußen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Zwei verletzte Mädchen bei einem Unfall in Elmshorn

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat ein Auto zwei 14-jährige Mädchen erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei wollten die beiden am Dienstag gegen 20 Uhr die Hamburger Straße an einer Ampel überqueren, als eine Autofahrerin beide erfasste. Laut ersten Ermittlungen der Polizei sind die Mädchen bei grün über die Straße gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Norderstedter wegen Verstoß gegen Iran-Embargo vor Gericht

Ein Norderstedter steht ab Mittwoch in Hamburg vor dem Oberlandesgericht. Der 60-Jährige soll gegen das EU-Iran-Embargo verstoßen haben. Laut Anklage hat er unter anderem Laborgeräte an den Iran geliefert. Diese wurden über Zwischenhändler an das iranischen Nuklear- und Raketenprogramm verkauft, obwohl das verboten ist. Der Norderstedter sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

