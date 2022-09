Stand: 14.09.2022 09:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Härtefall-Fonds in Norderstedt beschlossen

Als Reaktion auf die steigenden Energiepreise hat die Stadt Norderstedt einen Härtefall-Fond eingerichtet. Dies hat die Stadtvertreterversammlung am Dienstag beschlossen. Zunächst soll eine Million Euro bereitgestellt werden. Der Antrag kam gemeinsam von den Fraktionen der Grünen, der Freien Wähler, der Linken und der SPD. Nicolai Steinhau-Kühl von der SPD-Fraktion sagte: "Wir wissen noch nicht, wie die Förderungen von Bund und Land aussehen werden. Das wird ja immer noch rauf und runter diskutiert. Wir haben immer nur die Befürchtung, dass wenn wir nicht jetzt anfangen, dann ist es zu spät." Die Stadtverwaltung ist mit dem Beschluss aufgefordert, sich in den kommenden Wochen darum zu kümmern, welche Förderungen von Bund und Land kommen. Zusätzlich muss sie definieren, welche Lücken mit dem stadteigenen Härtefall-Fond dann noch geschlossen werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Sperrung durch Brand auf der A23

Durch einen Brand eines Lastwagens war am Dienstag die A23 für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 18 Uhr hatte nach Angaben der Leitstelle in Höhe Elmshorn in Fahrtrichtung Hamburg ein Kleintransporter Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei war vermutlich ein technischer Defekt der Grund. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter, der Kühlschränke geladen hatte, brannte völlig aus. Für die Lösch- und anschließenden Reinigungsarbeiten war die A23 in Höhe Elmshorn bis Mitternacht gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Wartungsarbeiten am E-Highway

Zwischen den Anschlussstellen Reinbek und dem Autobahnkreuz Lübeck werden seit letzter Nacht die Oberleitungen der elektrischen Teststrecke kontrolliert. Die Wartungsarbeiten am sogenannten E-Highway gehen am Mittwochabend weiter. Von 20 Uhr bis 3 Uhr früh ist in Richtung Lübeck deshalb nur eine Spur frei. In der kommenden Woche werden die Oberleitungen in der Gegenrichtung überprüft. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Pinneberg liegt die Inzidenz bei 216,1, im Kreis Segeberg bei 236,1 und im Kreis Stormarn bei 165,4 (Stand 13.9.). | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.09.2022 | 08:30 Uhr