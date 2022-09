Stand: 13.09.2022 09:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ahrensburger Tischtennistrainer: Entscheidung über Abschiebung verschoben

Die Entscheidung des Hamburger Verwaltungsgerichts, ob der Ahrensburger Tischtennistrainer Frank Baah in Deutschland bleiben darf oder in sein Heimatland Ghana zurück muss ist verschoben worden. Eigentlich hätte sie am Montag fallen sollen. Baah floh vor sieben Jahren übers Mittelmeer zunächst nach Italien. Dort will das Gericht nach Angaben von Baahs Anwalt jetzt prüfen lassen, ob Baah anerkannter Flüchtling und damit auch asylberechtigt ist oder nicht. Das Bundesamt für Migration hatte laut Anwalt ohne die Infos aus Italien entschieden, dass Frank Baah abgeschoben werden soll. Wann das Verwaltungsgericht jetzt endgültig entscheidet, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Bürgerhaus Kaltenkirchen soll nach Brand wieder aufgebaut werden

Nachdem ein Feuer vergangenen Freitag das Bürgerhaus in Kaltenkirchen in Teilen zerstört hatte, hat der Bürgermeister Hanno Krause (CDU) angekündigt, das Reetdachhaus wieder komplett aufbauen zu wollen. Es sei ein Treffpunkt für alle und sehr bedeutend für die Stadt, so Krause. Rauch und Löschwasser hätten aber viel zerstört. "Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht unter einer Million Euro machbar ist, aber das bleibt abzuwarten", so Krause. Es sei nicht auszuschließen, dass jemand das Feuer absichtlich gelegt habe. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

Ausstellung informiert über S4

Die S4 soll in ein paar Jahren Bad Oldesloe über Ahrensburg mit Hamburg-Altona verbinden. Mit einer interaktiven Ausstellung will die Deutsche Bahn jetzt über die neue Linie informieren - und zwar in einem alten S-Bahn-Waggon in Hamburg-Wandsbek. In dem Infozentrum gibt es unter anderem einen Fahrsimulator mit dem sich Besucher die künftige Strecke angucken können. Während in Hamburg schon an den ersten Stationen gebaut wird, läuft auf Schleswig-Holsteinischer Seite noch das Planfeststellungsverfahren. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2022 08:30 Uhr

