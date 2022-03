Stand: 25.03.2022 10:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Corona-Inzidenzen regional

Im Kreis Pinneberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.046, im Kreis Segeberg bei 1.076 und im Kreis Stormarn bei 1.340. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Klimastreik von Fridays for Future auch in Südholstein

Am globalen Klimastreik des Aktionsbündnisses Fridays for Future beteiligen sich heute auch Schüler und Schülerinnen aus zahlreichen Städten Südholsteins. Deshalb müssen Autofahrer am Mittag und Nachmittag in Elmshorn, Pinneberg, Wedel, Kaltenkirchen und Bad Segeberg mit Behinderungen rechnen. In ganz Deutschland sind mehr als 200 Veranstaltungen geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

AKN verlängert Bahnsteige an der A2

Die AKN beginnt an diesem Wochenende damit, Bahnsteige an der Strecke der Linie A2 zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd zu verlängern, so Unternehmenssprecherin Christine Lage-Kress: "Mittelfristig werden wir andere Fahrzeuge bekommen und dafür muss die Länge der Bahnsteige angepasst werden. Bis in den Sommer hinein werden wir immer mal wieder einen Bahnsteig und eine Gleisseite sperren." Laut AKN soll die Strecke im September zeitweise sogar komplett gesperrt werden. Bis Ende des Jahres sollen dann alle Arbeiten abgeschlossen sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten an Landstraßen im Kreis Pinneberg in 2022

Für die Straßen im Kreis Pinneberg hat das Land die Bauprojekte im Jahr 2022 vorgestellt. So soll die L104 in Schenefeld saniert werden, außerdem die L111 zwischen Heede und Hemdingen. Zwischen Hörnerkirchen und Hohenfelde wird auf der L112 gebaut, genauso auf der L234 zwischen Alveslohe und Ellerau. In ganz Schleswig-Holstein will das Land in diesem Jahr mehr als 90 Millionen Euro in den Straßenbau investieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Beste Fußballerinnen in SH kommen aus Henstedt-Ulzburg

Der schleswig-holsteinische Fußballverband hat die besten Fußballerinnen des Jahres 2021 ausgezeichnet. Von den Zweitligistinnen des SV Henstedt-Ulzburg gewann Indra Hahn den ersten Platz und Teamkollegin Franziska Hilmer den zweiten. Platz 3 ging an Jasmin Grosnik von Holstein Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

