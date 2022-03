Stand: 21.03.2022 10:07 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Bürgermeisterwahlen in Mölln und Eutin

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Eutin (Kreis Ostholstein) sind am Sonntag neue Bürgermeister gewählt worden. Die Stichwahl in Mölln gewann der SPD-Kandidat Ingo Schäper, in Eutin siegte mit Christoph Gehl ebenfalls der Kandidat der Sozialdemokraten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

VfB Lübeck mit Remis gegen Hildesheim

In der Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck gestern unentschieden gegen Hildesheim gespielt. Die Auswärts-Partie endete 1:1. Die Grün-Weißen stehen aktuell in der Meisterrunde auf Platz 8 der Tabelle. Für Phönix Lübeck lief es am Wochenende etwas besser: Die Mannschaft besiegte Oberneuland mit 1:0 und führt die Tabelle der Abstiegsrunde aktuell an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Hebbel-Preis für Lübecker Autorin Svealena Kutschke

Die Friedrich-Hebbel-Stiftung hat den Hebbel-Preis am Sonntag an die Lübecker Autorin Svealena Kutschke vergeben. Laut dem Vorsitzenden der Stiftung, Kai Bremer, zeichne die Preisträgerin aus, dass sie in ihren Texten Themen wie Gewalt und Rücksichtslosigkeit in der deutsche Gesellschaft thematisiere, ihr Werk enthalte aber auch hintersinnige Ironie, so der Laudator. Sie bereichere die deutsche Gegenwartsliteratur mit ihren Romanen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

