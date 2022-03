Stand: 18.03.2022 11:48 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Grund für Gasgeruch an der Westküste gefunden

Nachdem die Feuerwehr in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg in den vergangenen Tagen immer wieder wegen Gasgeruch in Häusern ausrücken musste, ist nun der Grund dafür gefunden worden. Offenbar wurde dem Gas zu viel Geruchsmittel beigemischt. Diese Substanzen erzeugen den Geruch nach faulen Eiern. Laut einer Sprecherin der SH Netz AG ist der Fehler wohl bei einer Gasübernahmestation in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) passiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 12:00 Uhr

100 Plätze für Flüchtlinge in Jugendbildungsstätte auf dem Scheersberg

Die Jugendbildungsstätte auf dem Scheersberg ist eine von aktuell drei Erstaufnahmestellen für Geflüchtete im Kreis Schleswig-Flensburg, die ab sofort Flüchtlinge aufnehmen kann. "Wir haben von der Jugendfreizeitstätte in Neukirchen 100 Pritschen bekommen. Vom Jugendzeltlager der Sportjugend aus Weeseby haben wir Matratzen bekommen. Der Kreis Schleswig-Flensburg hat Trennwände aufgebaut", erzählt Direktor Karsten Biermann. Auch in der Jugendherberge in Borgwedel und auf dem Gelände des Helios Klinikums in Schleswig hat der Kreis Erstaufnahmestellen eingerichtet. Hier können insgesamt 130 Menschen kurzfristig unterkommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Erstaufnahme in Husum braucht keine Spenden mehr

Die Verantwortlichen der Erstaufnahme für Geflüchtete aus der Ukraine in den Messehallen Husum (Kreis Nordfriesland) nehmen keine weiteren Sachspenden mehr an. Das Lager sei voll, hieß es. In einer Mitteilung bedankt sich Landrat Florian Lorenzen (CDU) für die "überwältigende Solidarität" der Menschen. Statt Sachspenden würde weiterhin Wohnraum benötigt, sagte er. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

