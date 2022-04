Stand: 08.04.2022 10:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

VHS-Kurse für Geflüchtete

An der Volkshochschule (VHS) Heide (Kreis Dithmarschen) können Geflüchtete aus der Ukraine kostenfrei an Integrationskursen teilnehmen. Die Bildungseinrichtung bietet Deutschkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Um teilnehmen zu können, müssen Ukrainerinnen und Ukrainer einen Antrag an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Neumünster stellen. Die Teilnehmenden machen zunächst einen Einstufungstest. Anschließend bewertet die VHS den aktuellen Wissensstand und empfiehlt daraufhin einen passenden Kurs. Für Deutschkurse auf der Online-Plattform der VHS wurden die Anmeldemaske, die Bedienoberfläche und alle Aufgabenstellungen ins Ukrainische übersetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Prozessauftakt um tödlichen Jetski-Unfall

Am Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) hat der Prozess um einen tödlichen Jetski-Unfall auf der Elbe begonnen. Einem Mann aus Ellerau (Kreis Segeberg) wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er war in einer Nacht im Sommer 2020 zusammen mit einer Frau mit einem Jetski auf der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) verunglückt. Die Frau starb nach dem Unfall im Krankenhaus. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren Alkohol und Drogen im Spiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:00

"Die Prinzen" sind "Legends at the Sea"

Durch den Wegfall vieler Corona-Maßnahmen kehren viele Veranstaltungen zurück. So auch die Reihe "Legends at the Sea". Am 11. Juni wird die Kultband Die Prinzen in Büsum (Kreis Dithmarschen) direkt am Hauptstrand auftreten. Für die Band ist es das erste Livekonzert nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie. Außerdem feiern sie ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Frontmann Sebastian Krumbiegel hat gestern in Büsum versprochen, dass neben neuen Songs auch die Hits der Bandgeschichte gespielt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Mehr Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal

In den ersten Monaten dieses Jahres sind wieder mehr Schiffe durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gefahren als 2021. So lagen laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) die Zahlen der Durchfahrten im Januar und Februar im Schnitt zwischen drei bis fünf Prozent über den Vorjahreswerten. Als Grund nannte ein Sprecher die sehr hohen Treibstoffpreise. Der NOK werde dann zur günstigen Alternative. Mit der Fahrt durch den Kanal sparen die Schiffe den Weg um Dänemark und etwa 250 Seemeilen, also knapp 470 Kilometer an Fahrtweg. Dafür würden viele Reedereien auch Wartezeiten vor den Schleusen in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) in Kauf nehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

2021: Schleswig-Holsteiner waren 16,12 Tage krank

Durchschnittlich waren die Menschen in Schleswig-Holstein laut Techniker Krankenkasse 2021 16,12 Tage krankgeschrieben. Der Kreis Nordfriesland liegt mit 15,91 Fehltagen sogar unter dem landesweiten Durchschnitt. Steinburg liegt darüber mit 17,37 Tagen, genauso wie Dithmarschen mit 16,49 Tagen. Insgesamt sei die Zahl der Fehltage aber im Vergleich zu 2020 leicht gesunken. Grund dafür könnten nach Einschätzung der Krankenkasse die Corona-Hygiene-Regeln sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.428,9, im Kreis Nordfriesland bei 1.194,2 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg bei 1.097,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.168,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

