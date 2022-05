Stand: 10.05.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Großbaustelle am Sophienhof

Am Sophienhof in Kiel brauchen Autofahrer und Fußgänger in den kommenden Wochen viel Geduld. Da Arbeiten am Fernwärmenetz laufen, sind Teile der Hopfenstraße gesperrt. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Das Parkhaus des Einkaufszentrums ist während der Arbeiten nur über die Ringstraße zu erreichen. In einem Monat sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Bau des 250-Millionen Euro Projektes "KoolKiel" startet

Auf dem Kieler Ostufer sind die ersten Vorbereitungsarbeiten für das Projekt "KoolKiel" gestartet. Der Komplex mit dem auffälligen, bunten Hochhausturm soll in den kommenden drei Jahren entstehen. Investor Lutz Lester hat erste Bodenarbeiten auf dem Gelände an der Werftbahnstraße bestätigt. Zunächst werde ein unterirdischer Bunker entfernt, anschließend soll dann die erste Baugrube ausgehoben werden. Entgegen der ersten Planungen soll nun doch kein Hotel einziehen. Es seien Wohnungen, Gewerbeflächen, Büros und eine große, öffentliche "Plaza" geplant, so Lester. Er geht von Baukosten in Höhe von 250 Millionen Euro aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Streik bei der Telekom - auch Regional

Auch im Raum Kiel legen heute zahlreiche Techniker, Außendienstmitarbeiter sowie Telefonisten der Callcenter von der Telekom die Arbeit nieder. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di sind unter anderem Kiel und das Umland betroffen. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde sechs Prozent mehr Geld für die Telekom-Angestellten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 9.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 859,3. Im Kreis Plön liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 773,9, im Stadtgebiet von Kiel bei 741,3 und in Neumünster bei 648,3. Die landesweite Inzidenz steht bei 763,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2022 | 08:30 Uhr